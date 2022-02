DIRETTA ENTELLA SIENA/ Video streaming Rai: i precedenti del match sono appena 4

DIRETTA ENTELLA SIENA: I TESTA A TESTA

Sono quattro i precedenti della diretta di Entella Siena se si considerano anche le gare disputate all’Artemio Franchi. Al Comunale di via Gastaldi a Chiavari si è giocato in due occasioni con i diavoletti liguri imbattuti e anche protagonisti di due cleen sheet. La prima sfida risale all’agosto del 2018 e a una gara terminata col ridondante risultato di 3-0. La gara in questione fu decisa nel primo tempo dai gol di Belli e Petrovic e rete nella ripresa all’ora di gioco di Di Paola. L’altra gara invece è uno 0-0 del marzo 2019.

Diretta/ Pescara Entella (risultato finale 0-0): tante occasioni ma zero gol

Il Siena invece ha vinto entrambe le sfide tra le mura amiche e tutte e due col risultato finale di 1-0. La prima è un successo del novembre 2018 decisa da una giocata di Guberti al minuto 84 alla fine di una gara molto equilibrata. L’altra invece corrisponde al match d’andata. Anche in questo caso le due squadre si equivalsero con la gara che fu decisa da un episodio. La rete decisiva la siglò Lores al minuto 80 quando era troppo tardi per i ragazzi di Gennaro Volpe per trovare la strada del gol del pari.

Diretta/ Siena Fermana (risultato finale 2-0): toscani sul velluto

DIRETTA ENTELLA SIENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Siena, come tutti i posticipi serali del lunedì, sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + e, di conseguenza, ci sarà la possibilità di seguirla anche in mobilità sul sito di Rai Play (o sulla relativa app) senza costi aggiuntivi. Naturalmente ci sarà poi la consueta alternativa della diretta streaming video, in abbonamento o acquistando il singolo evento, sul portale Eleven Sports che possiede i diritti per mandare in onda tutte le partite di Serie C. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale e tramite il canale YouTube in base al tipo di abbonamento sottoscritto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta/ Pistoiese Siena (risultato finale 1-1): Pertica risponde a Bianchi, è parità

ENTELLA SIENA: PUNTI CHE CONTANO!

La diretta di Entella Siena rappresenta il monday night della ventottesima giornata del campionato di Serie C – Girone B: uno scontro diretto tra due squadre che si trovano nella zona play-off della classifica e che ambiscono ad un posto da protagoniste nella prossima fase della stagione. I padroni di casa si trovano attualmente al quarto posto con 46 punti, mentre gli ospiti sono all’ottavo a quota 34. Il favore dei pronostici è dunque per i biancocelesti, ma tutto può accadere!

L’Entella da parte sua può essere soddisfatta degli ultimi risultati: non perde da quattro giornate. Dopo tre vittorie, però, nel turno infrasettimanale è arrivato però il pareggio a reti bianche in casa del Pescara. Anche il Siena non ha deluso, tanto che il bilancio è il medesimo: tre vittorie, l’ultima contro la Fermana, ed un pareggio negli ultimi quattro turni. Entrambe non hanno intenzione di interrompere la striscia positiva.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA SIENA

Diamo adesso un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Entella Siena. Le due compagini non devono fare i conti con particolari assenze: i due allenatori hanno praticamente tutti a disposizione. Mister Volpe dovrebbe dunque confermare il 4-3-1-2: Borra; Coppolaro, Silvestre, Chiosa, Pavic; Dessena, Rada, Karic; Schenettj; Merkaj, Lescano. Mister Padalino invece darà spazio al suo 3-5-2: Lanni; Mora, Terzi, Terigi; Laverone, Cardoselli, Guillaumier, Bianchi, Disanto; Fabbro, Paloschi.

QUOTE ENTELLA SIENA

Le quote della diretta Entella Siena, proposte dall’agenzia di scommesse Snai, danno per favoriti i padroni di casa. La loro vittoria, con il segno 1, è fissata infatti a 1,87. Un successo ospite, al contrario, con il segno 2, è quotato a 4,25. Il pareggio, con il segno X, si trova infine a 3,20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA