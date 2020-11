Diretta Entella Spal/ Streaming video Dazn: obiettivi opposti (Serie B)

DIRETTA ENTELLA SPAL: SFIDA EQUILIBRATA

Entella Spal, in diretta dallo stadio Comunale di Chiavari alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 30 novembre 2020, sarà il positicipo che chiuderà il programma della nona giornata di Serie B. Basta dare uno sguardo alla classifica del campionato cadetto per capire che la diretta di Entella Spal metterà di fronte due formazioni con obiettivi differenti. I padroni di casa della Virtus Entella arrivano infatti dal pareggio di Ascoli che però non è servito a salvare la panchina di Bruno Tedino, che è stato sostituito da Vincenzo Vivarini pagando otto giornate nelle quali la squadra ligure non ha mai vinto, raccogliendo appena 5 punti grazie ad altrettanti pareggi. Situazione sicuramente diversa per la Spal di Pasquale Marino, che nella scorsa giornata ha vinto 2-0 contro il Pescara e naviga ai vertici della classifica con 15 punti: questo turno potrebbe essere di nuovo favorevole, se la Spal tornasse a Ferrara con una vittoria le prospettive si farebbero ancora più intriganti per gli emiliani…

DIRETTA ENTELLA SPAL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il punto di riferimento per la diretta tv di Entella Spal sarà la piattaforma Dazn, che detiene i diritti per trasmettere tutte le partite del campionato di Serie B: possiamo dunque parlare più correttamente di una diretta streaming video del posticipo del lunedì, che sarà ovviamente riservata agli abbonati alla piattaforma Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA SPAL

Osservando adesso le probabili formazioni di Entella Spal, per i padroni di casa c’è curiosità per scoprire le scelte di Vivarini nella sua prima uscita in campionato, anche se in realtà ha già debuttato in Coppa Italia. Possiamo comunque provare ad ipotizzare un 4-3-1-2 con Borra in porta; difesa a quattro formata da Coppolaro, Poli, Chiosa e Costa; a centrocampo un terzetto con Koutsoupias, Paolucci e Brescianini; Morosini trequartista alle spalle della coppia di attaccanti formata da Brunori e De Luca. Per la Spal di mister Marino disegniamo invece un 3-4-1-2 con Thiam protetto dalla retroguardia a tre composta da Tomovic, Okoli e Salamon; a centrocampo Dickmann, Sa. Esposito, Missiroli e Valoti, mentre D’Alessandro agirà in appoggio al tandem d’attacco, con Se. Esposito che insidia Paloschi e Di Francesco.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo anche al pronostico su Entella Spal in base alle quote offerte dall’agenzia Snai: un pronostico che si annuncia favorevole agli ospiti, dal momento che il segno 2 è quotato a 2,35 mentre in caso di segno 1 si arriverebbe a 3,25. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, infatti il segno X vale 3,05 volte la posta in palio.



