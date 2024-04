DIRETTA/ Entella Spal (risultato 0-0) video streaming tv: squadre in campo, via! (Serie C, 14 aprile 2024)

DIRETTA ENTELLA SPAL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Entella e Spal sono reduci da due pareggi consecutivi a reti bianche nei loro confronti, l’ultimo il 9 dicembre scorso nel match d’andata di questo campionato. Liguri ed estensi si sono affrontati quattro volte anche nel campionato di Serie B, due vittorie per la Spal a Chiavari mentre l’Entella non è mai riuscita a battere la Spal tra le mura amiche, in partite che come detto raramente hanno regalato gol ed emozioni.

L’Entella in casa è imbattuta da quattro partite consecutive, la Spal ha ottenuto un solo punto nelle ultime due uscite in trasferta in campionato, perdendo sul campo del Pontedera e pareggiando sul campo dell’Ancona. Spal che deve difendere tre lunghezze di vantaggio sulla zona play out, con una vittoria sorpasserebbe l’Entella che la precede di due sole lunghezze al momento in classifica. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA ENTELLA SPAL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Se non possiamo andare allo stadio e vogliamo comunque seguire la diretta del Entella Spal possiamo farlo con un televisione dotato di un abbonamento a Sky Calcio. Se invece non siete a casa e nemmeno in un bar della vostra città allora potete comunque gustarvi la diretta di Entella Spal in streaming video dal viostro cellulare o tablet grazie all’app di Sky Go oppure con Now Tv.

ENTELLA SPAL: PUNTI IMPORTANTISSIMI!

In questa giornata di Serie C si gioca la diretta Entella Spal, oggi domenica 14 aprile 2024 alle ore 16.15. Sfida per evitare i play out, Entella a 42 punti e Spal a 40 punti, la linea di riferimento è il quintultimo posto della Recanatese che di punti ne ha 37. L’ultimo 3-0 al Gubbio rappresenta una boccata d’ossigeno fondamentale per gli estensi che stanno cercando di chiudere una stagione ricca di difficoltà.

Anche l’Entella, che era partita con ambizioni di play off, è chiamata a fare di tutto per evitare di trovarsi impelagata nella lotta per non retrocedere. I liguri hanno pareggiato in casa del Pescara nell’ultimo impegno di campionato disputato ma sono stati protagonisti di un cammino ancora troppo ricco di alti e bassi, che ha impedito un inserimento verso le prime dieci posizioni del girone B che pareva ancora possibile fino a qualche settimana fa.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA SPAL

Come scenderanno in campo le squadre, quali saranno le probabili formazioni della diretta Entella Spal? L’Entella guidato da Fabio Gallo si posizionerà in campo con un classico 4-4-2. Il primo baluardo difensivo sarà De Lucia; i quattro di difesa Di Mario, Manzi, Bnini, Granata; un centrocampo di qualità con Siatounis e Tomaselli; in punta Giovannini, Montevago. La Spal dell’esperto Mimmo Di Carlo contrapporrà lo stesso modulo 4-4-2: portiere Galeotti, difesa guidata dal solido Bruscagin; a metà campo l’imprevedibilità e i guizzi di Edera; davanti l’esperienza di Antenucci.

QUOTE ENTELLA SPAL

Chi desiderasse fare una scommessina di Serie C sulla diretta Entella Spal farebbe bene ad analizzare le quote Snai. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











