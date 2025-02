DIRETTA ENTELLA SPAL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri relativi alla diretta di Entella Spal? Cerchiamo di capire che tipo di aprtita andremo a vedere grazie al sapiente uso delle statistiche che sicuramente ci diranno molto sui trend delle due squadre ma anche sulla possibile vincitrice finale di questo match. Iniziamo con l’Entella, squadra che fa della difesa il suo marchio di fabbrica subendo in emdia solamente 0,7 gol ogni settimana, questo grazie ad un blocco difensivo molto basso a circa 24 metri dalla porta e poi in attacco si punta molto sui cross progressivi che sono circa una quarantina nell’arco nei novanta minuti.

Mentre invece la Spal è una squadra che tenta di più di giocare il pallone come si può vedere dal dato sui 350 passaggi riusciti ogni partita, attenzione poi a Antenucci che con 10 tocchi in area riesce a trovare un gol. Speriamo che non vi sia venuto il mal di testa con tutti questi numeri, il fischio iniziale sta per cominciare e noi passeremo al commento live della diretta di Entella Spal. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ENTELLA SPAL INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il canale Sky Sport 253 sarà quello su cui verrà trasmessa la diretta Entella Spal per chiunque abbia sottoscritto un abbonamento in regola con Sky. Un’altra modalità di fruizione dell’evento sarà garantita attraverso lo streaming offerto dall’applicazione Sky Go.

ENTELLA SPAL, I LIGURI SENTONO IL FIATO SUL COLLO

La diretta Entella Spal di domenica 9 febbraio 2025 alle ore 15:00 si preannuncia parecchio interessante. Allo Stadio Comunale di Chiavari i biancocelesti proveranno ancora una volta a difendere la vetta della classifica per quanto riguarda il girone B della Serie C 2024/2025 andando quindi a caccia di un successo dopo il pari rimediato nell’ultimo fine settimana in casa del Pescara. Alle loro spalle incombe infatti la presenza della Ternana che avrebbe addirittura modo di agganciarli in cima alla graduatoria se i liguri dovessero uscire sconfitti da questo appuntamento.

Gli Estensi, invece, pagano la penalizzazione inflitta loro dalla Federazione ritrovandosi in sedicesima posizione guarda caso proprio a tre punti di distacco dal Campobasso, la prima squadra fuori dalla zona retrocessione. I biancazzurri vorrebbero quindi abbandonare la prima casella valida per disputare i playout ma le prestazioni offerte quest’anno non si sono ancora dimostrate all’altezza di una permanenza nella categoria venendo tra l’altro dalle sconfitte rimediata contro Carpi prima e Milan Futuro poi, due compagini che avrebbero dovuto essere alla loro portata.

ENTELLA SPAL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Possibile il rimpiego del modulo 3-5-2 con Del Frate, Parodi, Tiritiello, Marconi, Bariti, Di Noia, Franzoni, Karic, Di Mario, Castelli e Guiu per i padroni di casa nelle probabili formazioni della diretta Entella Spal nonostante la mezza battuta d’arresto ottenuta contro il Pescara una settimana fa. Il 4-3-3 con Galeotti, Calapai, Nador, Bassoli, Ntenda, Zammarini, Paghera, Awua, Spini, Karlsson e Rao dovrebbe invece essere l’opzione più indicata per gli emiliani guidati dal tecnico Dossena in questa difficile trasferta ligure.

PRONOSTICO ENTELLA SPAL, LE QUOTE

La classifica influisce parecchio sulle quote offerte dai vari bookmakers per la diretta Entella Spal di questo fine settimana. Stando a quanto promesso ad esempio da un’agenzia come Snai, i biancocelesti partono da una posizione nettamente privilegiata rispetto ai biancazzurri con l’1 dato infatti ad appena 1.40. La vittoria degli estensi risulta invece altamente improbabile se si guarda al 2 quotato addirittura a 6.75 e nemmeno il pareggio è un risultato semplice perchè si possa concretizzare ricordando che l’x è indicato a 4.00.