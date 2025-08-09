Diretta Entella Ternana streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live per il preliminare di Coppa Italia (oggi 9 agosto 2025)

DIRETTA ENTELLA TERNANA (RISULTATO 0-0): LA PARTITA COMINCIA

Eccoci al via della diretta Entella Ternana, l’esordio della nuova edizione della Coppa Italia ricorda il duello al vertice del girone B dello scorso campionato di Serie C, che in verità non fu deciso dagli scontri diretti fra liguri e umbri, che infatti ci consegnarono due pareggi. All’andata domenica 15 dicembre 2024 fu 1-1 in casa della Ternana, il ritorno si giocò evidentemente a Chiavari domenica 27 aprile e terminò in quel caso per 0-0, ma dobbiamo precisare che i giochi erano ormai fatti per la promozione dell’Entella, che così festeggiò davanti al proprio pubblico amico.

Più in generale, su dieci precedenti confronti il bilancio è nettamente favorevole proprio alla Virtus Entella, con cinque vittorie per i liguri più quattro pareggi, mentre per la Ternana si conta solamente un successo, anche se fu un netto 3-0 sabato 19 novembre 2016. Questo sarà il primo confronto in Coppa Italia, cediamo allora la parola al campo per dare il via al torneo con la diretta Entella Ternana! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ENTELLA TERNANA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Dal prossimo turno tutto sarà su Mediaset, purtroppo però per la diretta Entella Ternana in tv oggi non possiamo darvi riferimenti, nemmeno per quanto riguarda la diretta streaming video.

LA PRIMA PARTITA DELLA NUOVA COPPA ITALIA

C’è il fascino della partita che apre una nuova competizione e di fatto l’intera stagione ufficiale del calcio italiano: la diretta Entella Ternana è in programma alle ore 20.30 di questa sera, sabato 9 agosto 2025, allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari per il turno preliminare della Coppa Italia 2025-2026.

La formula è quella ormai in uso da qualche stagione: il preliminare vede scendere in campo solamente otto squadre, quattro di Serie B che sono le neo promosse dalla scorsa Serie C e altrettante che invece in questa stagione giocano in Serie C, le uniche della terza serie ad avere accesso alla Coppa Italia “maggiore”.

Si gioca in casa della Virtus Entella, che essendo in Serie B è la testa di serie migliore e ha quindi il vantaggio del fattore campo in questa partita secca. Per i liguri un buon test, che ricorda naturalmente un duello che nello scorso girone B di Serie C era stato molto intenso: Entella prima e promossa, Ternana seconda fu il verdetto finale in classifica.

Per gli umbri invece la scorsa stagione fu davvero beffarda: la Ternana dopo il secondo posto in stagione regolare arrivò fino in fondo anche nei playoff, perdendo però la finale contro il Pescara e quindi restando in Serie C. Adesso, scherzo del destino, una nuova avventura comincia proprio con la diretta Entella Ternana, una sfida che per i rossoverdi profuma di rivincita…

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA TERNANA

Al primo appuntamento ufficiale della nuova stagione, è forte la curiosità attorno alle probabili formazioni per la diretta Entella Ternana. Andrea Chiappella è il nuovo allenatore dei liguri e dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Colombi tra i pali; possibile una difesa a tre con Parodi, Bottaro e Marconi; a centrocampo per la Virtus Entella potrebbe invece essere un quartetto con Tiritiello, Nichetti, Karic e Boccadamo; il trequartista Franzoni apre l’attacco ligure alle spalle delle punte Guiu e Russo.

La Ternana invece ha confermato sulla propria panchina l’allenatore Fabio Liverani, che questa sera a Chiavari dovrebbe affidarsi ad un modulo 3-4-3 con il portiere Morlupo protetto dai tre difensori Loiacono, Capuano e Martella; gol centrocampo umbro potrebbe vedere invece titolari Donati, Damiani, McJannet e Tito; infine, schieriamo il tridente d’attacco rossoverde con Orellana, Ferrante e Curcio che dovrebbero agire dal primo minuto.