DIRETTA ENTELLA TERNANA (RISULTATO 0-0): FINE SECONDO TEMPO

Si becca il cartellino giallo il neo entrato Casarotto. Intervento in scivolata su Cicerelli ti costa la sanzione di colore giallo. Casasola mette in mezzo una palla con Del Frate che la sua in presa alta. Curcio al posto di Cicerelli. Buona gara da parte della mezza punta delle Fere.

Ritmi decisamente più bassi rispetto a quelli del primo tempo. Millico e Valenti al posto di Ferrante e Martella. Entrata in ritardo di Aloi che si prende il cartellino giallo. Finisce la sfida, parità tra le prime due della classe che si dividono un punto. (Marco Genduso)

DIRETTA ENTELLA TERNANA (RISULTATO 0-0): SECONDO TEMPO

Ricomincia il secondo tempo con nessun cambio. Intervento falloso il cartellino giallo per Karic alla luce di un’entrata rude sull’ex calciatore del Torino Ciammaglichella. Grande occasione per la Ternana con Cicerelli che riceve il pallone dai compagni, si libera bene della marcatura e crossa al centro con Tiritielo che allontana.

Si fa vedere anche la formazione di casa con Guiu che serve il compagno Karic che spara direttamente sulla traversa facendo tremare la porta. Grandissima occasione per i padroni di casa che adoperano un doppio cambio: dentro Costa e Casarotto per Karic e Castelli. (Marco Genduso)

DIRETTA ENTELLA TERNANA (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Ancora una volta le Ferr vanno vicino al goal del vantaggio. Cicerelli ci provo a direttamente da calcio piazzato ma trova l’ottima posizione da parte del portiere. Di Noia in contropiede viene fermato ma riesce comunque a calciare dalla distanza di 30 m.

Per poco non fa un grande gol. Finisce più tempo con il risultato sullo 0-0, tante emozioni con la Ternana decisamente meglio. (Marco Genduso)

DIRETTA ENTELLA TERNANA (RISULTATO 0-0): PRIMO TEMPO

Inizia il big match della sfida tra Entella e Ternana. Occasionissima per la Ternana con Ferrante che incrocia con il sinistro beccando in pieno la traversa. Le Fere sono partita benissimo con i liguri che si sono salvati. Guiu calcia da fuori ma la conclusione è decisamente da dimenticare.

Calcio di punizione per gli ospiti battuto da Aloi che viene respinto. Nell’azione successiva Cicerelli spreca calciando al volo. Ternana decisamente meglio rispetto alla capolista. (Marco Genduso)

DIRETTA ENTELLA TERNANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta Entella Ternana a lungo era sembrata dover essere la partita “spareggio” per la promozione, prima che il crollo degli umbri lasciasse via libera all’Entella, che così si è presa in anticipo una meritata promozione in Serie B e oggi vivrà un pomeriggio di festa con il pubblico di Chiavari. D’altro canto è già certa del secondo posto la Ternana, quindi di fatto è una sorta di amichevole di lusso, ma questo potrebbe anche essere un bene. Ci divertiremo parecchio in compagnia della diretta Entella Ternana? Lo scopriremo fra pochissimo!

DOVE VEDERE LA DIRETTA ENTELLA TERNANA: INFO STREAMING, VIDEO E TV

Puoi vedere la diretta Entella Ternana in streaming sulle app Sky Go, NOW TV ed anche su quella di DAZN. Gli iscritti quindi anche a Sky e Now potranno seguire questo match. In televisione si potrà vedere la partita sintonizzandosi sul canale Sky Sport Arena e Sky Sport 252.

SFIDA TRA LE PRIME DELLA CLASSE

In campo domenica 27 aprile 2025 alle ore 16:30 con la diretta Entella Ternana. Presso lo Stadio Comunale di Chiavari va in scena la partita che avrebbe potuto decidere quale squadra sarebbe stata promossa direttamente in Serie B se solo gli ospiti non avessero perso terreno prezioso nelle scorse settimane. La capolista Virtus Entella ha infatti già centrato l’accesso alla cadetteria senza passare dai playoff essendo in prima posizione con ottanta due punti, non potendo più essere raggiunta proprio dalle Fere.

I Diavoli hanno di recente pareggiato in trasferta con il Pineto ma questo punteggio non ha messo in discussione il loro primato. I rossoverdi non sono stati invece in grado di tenere il passo e per questo motivo la proprietà ha anche tentato di cambiare qualcosa esonerando mister Abate e piazzando in panchina il tecnico Liverani, senza comunque ottenere l’effetto sperato. Gli Umbri hanno perso la brillantezza che li aveva contraddistinti e sono tornati al successo soltanto nello scorso weekend vincendo contro la Pianese.

PROBABILI FORMAZIONI DELLA DIRETTA ENTELLA TERNANA

Le probabili formazioni della diretta Entella Ternana ci dicono che mister Gallo, stando ai rumors, sarebbe orientato verso l’impiego del modulo 3-5-2 con Del Frate, Tiritiello, Portanova, Parodi, Bariti, Di Noia, Corbari, Franzoni, Boccadamo, Guiu e Castelli. Il tecnico Liverani dovrebbe invece adoperare un 4-3-2-1 con Vannucchi, Donati, Fazzi, Capuano, Martella, Corradini, Damiani, De Boer, Cicerelli, Curcio e Cianci per disporre i suoi rossoverdi in avvio e provare ad aver ragione della capolista senza poterla comunque spodestare.

DIRETTA ENTELLA TERNANA, LE QUOTE

La diretta Entella Ternana è una sfida importantissima e per questo i bookmakers non sono sempre concordi sul risultato, affidandosi a Sisal vediamo come i liguri siano favoriti, sicuramente per il loro primo posto e il dominio che hanno avuto in tutta la stagione, la loro vittoria infatti è quotata 1.85, c’è poi la vittoria della Ternana, leggermente in difficoltà dopo il cambio di tecnico che è data a 3.70 a metà strada c’è poi il pareggio pagato 3.30