DIRETTA ENTELLA TORRES (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo qualche dato statistico prima di immergerci nella diretta di Entella Torres: la squadra ligure segna di più rispetto alla Torres, con una media di 1.64 gol a partita, mentre subisce meno reti, confermando un buon equilibrio tra i reparti. La Torres, pur avendo numeri leggermente inferiori in fase offensiva, mantiene una buona compattezza difensiva con una media di gol subiti simile. Le percentuali di vittoria vedono l’Entella in vantaggio, ma la Torres resta comunque una squadra ostica e capace di ottenere risultati importanti.

Sul piano disciplinare, entrambe le squadre si mantengono su livelli simili, con un numero di cartellini gialli e rossi quasi uguale. Per quanto riguarda i calci d’angolo, i numeri indicano un approccio offensivo simile tra le due squadre, con l’Entella che si affida spesso ai cross e alle palle inattive per creare occasioni da gol. Adesso via al commento live di questa sfida, la diretta di Entella Torres sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ENTELLA TORRES INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Entella Torres sarà in chiaro sulle reti RAI. L’appuntamento è quindi sul canale Rai Sport, numero 58 del digitale terrestre, ed in streaming sul Rai Play. La gara verrà trasmessa pure da Now e anche da Sky su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

ENTELLA TORRES, ATTENZIONE ALLE INSEGUITRICI

Si gioca lunedì 31 marzo 2025 alle ore 20:30 la diretta Entella Torres. Presso lo Stadio Comunale di Chiavari la capolista del girone B non rischia di perdere il primato in classifica occupandone la vetta con i suoi settantaquattro punti. La Ternana è infatti la seconda forza del torneo ma è distante quattro lunghezze dai liguri che si sono aggiudicati anche l’ultimo incontro disputato in trasferta contro il Gubbio, proseguendo la striscia di risultati utili consecutivi che dura ormai dalla fine di settembre.

Chi rischia invece di perdere il posto in graduatoria è la Torres, in terza posizione con i suoi sessanta punti. Tornati recentemente al successo avendo sconfitto in casa il Rimini senza particolari difficoltà nello scorso weekend, i rossoblu non possono però permettersi di rallentare nuovamente a causa della presenza alle loro spalle del Pescara. I sardi hanno sorpassato gli abruzzesi, battuti un po’ a sorpresa dall’attardato Sestri Levante, e vorrebbero quindi mantenere questo piazzamento da qui al termine del campionato per affrontare i playoff a partire dagli ottavi di finale.

ENTELLA TORRES, LE PROBABILI FORMAZIONI

Privi dello squalificato Franzoni poichè espulso nel turno precedente, ci aspettiamo un 3-5-2 con Del Frate, Portanova, Tiritiello, Marconi, Bariti, Karic, Di Noia, Parodi, Boccadamo, Casarotto e Castelli per i biancocelesti nelle probabili formazioni della diretta Entella Torres. Il tecnico Alfonso Greco non dovrà invece rinunciare a nessuno dei suoi calciatori per schierare dall’inizio il modulo 3-4-1-2 con Zaccagno, Dametto, Idda, Mercadante, Zecca, Giorico, Brentan, Guiebre, Mastinu, Diakite e Fischnaller.

DIRETTA ENTELLA TORRES, LE QUOTE

Il pronostico pare decisamente favorevole ai padroni di casa per l’esito finale della diretta Entella Torres considerando le quote proposte dai vari bookmakers. Secondo Snai, per esempio, la Virtus è senza dubbio la favorita per la conquista dei tre punti in palio questa sera con l’1 quotato dunque a 2.00. I rossoblu hanno decisamente meno chances di tornare a casa da vincitori se si pensa che il segno 2 è fissato a 3.55 e ci sono invece maggiori possibilità di acciuffare il pareggio, con l’x pagato a 3.10.