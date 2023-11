Diretta/ Entella Torres streaming video tv: esame per la capolista (Serie C, 5 novembre 2023)

Entella Torres, in diretta domenica 5 novembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. La Virtus Entella si prepara a sfidare la squadra di vertice nel tentativo di ottenere un risultato sorprendente e rilanciarsi dopo la sconfitta contro il Perugia, che ha interrotto la serie positiva di tre vittorie consecutive.

La Torres si è confermata anche negli ultimi turni disputati la piacevole sorpresa del torneo, essendo ancora imbattuto in campionato e attualmente in testa con 27 punti. La squadra sarda arriva a Chiavari dopo un pareggio contro la Spal e una vittoria per 2-1 ottenuta a Pescara, l’esame Entella potrebbe essere quello, in caso di risultato positivo, capace di lanciare definitivamente la Torres nella lotta per la Serie B.

ENTELLA TORRES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Entella Torres sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Entella Torres in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA TORRES

Le probabili formazioni della diretta Entella Torres, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Chiavari. Per l’Entella, Fabio Gallo schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: De Lucia, Zappella, Bonini, Kontek, Di Mario; Tascone, Petermann, Corbari; Mosti; Zamparo, Santini. Risponderà la Torres allenata da Alfonso Greco con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Zaccagno, Fabriani, Antonelli, Dametto; Masala, Cester, Mastinu, Kujabi; Ruocco, Fischnaller; Diakite.

ENTELLA TORRES LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Entella Torres, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Torres, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











