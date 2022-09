Diretta Entella Torres/ Streaming video tv: sardi senza bomber Scotto (Serie C)

DIRETTA ENTELLA TORRES: LIGURI FAVORITI!

La diretta di Entella Torres è una delle partite che andrà in scena in occasione della prima giornata del campionato di Serie C Girone B. Le due squadre si affronteranno quest’oggi, a partire dalle 14.30, allo Stadio Comunale di Chiavari. L’obiettivo è quello di ottenere una buona partenza in questa stagione, anche se gli obiettivi sono diversi. I biancocelesti infatti puntano ai piani alti della classifica, mentre i sardi da neo-promossa vogliono la salvezza.

Diretta/ Palermo Entella (risultato finale 2-2) video streaming tv: rimonta rosanero!

Il Torres infatti è stata una delle squadre che lo scorso anno ha ottenuto la promozione tra i professionisti ai play-off di Serie D. L’Entella al contrario ha tentato di volare in Serie B attraverso i play-off di Serie C, ma è stato eliminato ai quarti di finale dal Palermo dopo avere sfiorato la rimonta nella partita di ritorno. In questa stagione ci riproverà dopo avere provato a migliorare la rosa in sede di mercato.

Diretta/ Entella Palermo (risultato 1-2) streaming video tv: vincono i rosanero!

DIRETTA ENTELLA TORRES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Entella Torres, valida per la prima giornata del campionato di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto nel palinsesto di Rai Sport non è presente. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Entella Torres esclusivamente in streaming video attraverso la piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato, nonché di play-off e play-out. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

Diretta/ Entella Foggia (risultato finale 2-1): grande impresa dei liguri!

ENTELLA TORRES PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Entella Torres mostrano come le due squadre hanno ridefinito i propri organici in vista della stagione di Serie C: tra poco sarà il momento di scoprire se le mosse daranno i loro frutti sul campo. I biancocelesti hanno confermato sulla panchina il tecnico Gennaro Volpe, che riproporrà presumibilmente un 4-3-1-2 così schierato: Barlocco, Rada, Pellizer, Chiosa, Di Cosmo, Tascone, Zamparo, Meazzi, Merkaj.

I sardi invece si schiereranno con un 4-3-3. È questo lo schieramento che il tecnico Alfonso Greco ha provato nel corso delle amichevoli estive. Assente per la prima di campionato sarà bomber Scotto, che sta recuperando da un infortunio. Questo il possibile undici titolare: Salvato, Lombardo, Antonelli, Dametto, Liviero, Suciu, Lora, Masala, Lisai, Diakite, Ruocco.

QUOTE ENTELLA TORRES

Le quote della diretta di Entella Torres, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, danno per favoriti i biancocelesti. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta infatti a 1.55. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 5.50. Il pari, con il segno X, si trova infine a quota 3.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA