Diretta Entella Trapani/ Streaming video DAZN: partita per la salvezza (Serie C)

Entella Trapani, partita diretta dal signor Marco Rapuano, si gioca sabato 19 ottobre alle ore 15.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Due soli punti nelle ultime quattro sfide di campionato per la squadra di Roberto Boscaglia, che era partita a razzo prendendo la vetta della classifica da neopromossa, per poi essere costretta ad una frenata. Prima della sosta l’Entella ha dovuto incassare un 3-1 a Crotone che ha permesso ai calabresi di staccare i liguri, che si sono ritrovati lontani due punti dal treno delle seconde. Dall’altra parte i siciliani restano nel gruppo delle cinque squadre all’ultimo posto a quota quattro punti. La vittoria in casa dello Spezia sembrava aver segnato una potenziale svolta, è arrivata invece una nuova sconfitta in casa contro la Juve Stabia, una diretta concorrente per la salvezza che proprio al “Provinciale” di Erice ha trovato la sua prima vittoria stagionale.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Trapani, sabato 19 ottobre, sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky sul canale numero 209 del satellite, DAZN1. DAZN avrà inoltre l’esclusiva della diretta streaming video via internet del match per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito dazn.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA TRAPANI

Le probabili formazioni di Entella Trapani, sabato 19 ottobre alle ore 15.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B. L’Entella del tecnico Roberto Boscaglia sarà schierata con un 4-4-2: Contini; Sernicola, Pellizzer, Chiosa, Sala; Eramo, Paolucci, Nizzetto, Schenetti; Mancosu, Morra. Risponderà il Trapani allenato da Francesco Baldini schierato con un 4-3-3: Dini, Cauz, Fornasier, Scognamillo; Luperini, Moscati, Taugourdeau; Jakimovski, Aloi, Pettinari, Nzola.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Entella Trapani, le quote dell’agenzia di scommesse Snai fanno cadere i favori del pronostico sulla formazione ligure. Vittoria interna quotata 1.95, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.30 mentre l’affermazione in trasferta viene invece offerta a una quota di 3.80. Per quanto riguarda il numero dei gol complessivamente realizzati dalle due squadre nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.05 e under 2.5 quotato invece 1.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA