Diretta/ Entella Venezia (Serie B) streaming video DAZN: big match a Chiavari

DIRETTA ENTELLA VENEZIA: IN CERCA DI RIVINCITA!

Entella Venezia, diretta dall’arbitro Camplone, sabato 14 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valevole per il recupero della quinta giornata d’andata del campionato di Serie B. Dopo il rinvio le due squadre tornano in campo entrambe reduci da una sconfitta: il Venezia ha perso sul campo della Reggiana, l’Entella ha invece subito una cinquina in casa contro il Lecce. I liguri in 6 partite disputate hanno ottenuto 4 punti in altrettanti pareggi e attendono ancora la prima vittoria in campionato. Il ko di Reggio Emilia ha interrotto invece un ottimo momento per i lagunari che erano reduci da due vittorie consecutive, il Venezia resta in zona play off e ancora con la miglior difesa del campionato, con soli 4 gol incassati finora. Per l’Entella invece i problemi si concentrano soprattutto sull’attacco con soli 4 gol realizzati, solo Cremonese ed Ascoli hanno fatto peggio finora con 3 reti messe a segno.

DIRETTA ENTELLA VENEZIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Venezia non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA VENEZIA

Le probabili formazioni di Entella Venezia, sfida che andrà in scena presso il Comunale di Chiavari. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Bruno Tedino con un 5-3-2: Borra; De Col, Poli, Pellizzer, Chiosa, Costa; Crimi, Paolucci, Brescianini; Brunori, De Luca. Gli ospiti guidati in panchina da Paolo Zanetti schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Vacca, Maleh; Aramu; Johnsen, Forte

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Entella Venezia secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa liguri partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2.60, mentre poi si sale già a quota 3.10 per il segno X in caso di pareggio e fino a 2.80 volte la posta in palio in caso di successo dei veneti per chi avrà puntato sul segno 2.



