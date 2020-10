Diretta/ Entella Venezia (Serie B) streaming video DAZN: liguri tosti

DIRETTA ENTELLA VENEZIA: VENETI CERCANO CONFERME IN TRASFERTA

Entella Venezia, sabato 24 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B. Tornano in campo i liguri dopo il pari strappato sul campo del Frosinone. Una partita giocata sotto pressione dalla formazione ligure, che è riuscita però a mantenere lo 0-0 e strappare un punto su un campo difficile. I biancocelesti sono saliti in classifica a quota 3 punti e sono comunque ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Proveranno a ottenerla contro un Venezia che ha rifilato uno strepitoso poker al Pescara nel turno infrasettimanale, grazie alle reti di Aramu, Forte, Maleh e Karlsson. Lagunari ora nel gruppo delle quarte in classifica, una partenza sicuramente positiva per una squadra che era chiamata a confermarsi e soprattutto a valutare il cambio di allenatore dopo il passaggio in panchina tra Alessio Dionisi e Paolo Zanetti.

DIRETTA ENTELLA VENEZIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Venezia non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA VENEZIA

Le probabili formazioni di Entella Venezia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Comunale di Chiavari. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Bruno Tedino con un 4-3-1-2: Borra; Coppolaro, Chiosa, Poli, Pavic; Toscano, Paolucci, Brescianini; Morosini; Brunori, De Luca. Gli ospiti guidati in panchina da Paolo Zanetti schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Cernigoj, Vacca, Taugourdeau; Capello; Johnsen, Forte.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Entella Reggina secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa liguri partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,40, mentre poi si sale a quota 2,95 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,25 volte la posta in palio in caso di successo dei lagunari per chi avrà puntato sul segno 2.



