Diretta/ Entella Vicenza (Serie B) streaming video DAZN: cercasi reazione

DIRETTA ENTELLA VICENZA: OSPITI FAVORITI!

Entella Vicenza, in diretta sabato 1 maggio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Reazione cercasi per due squadre che stanno vivendo un momento di certo non brillante, pur in una situazione di classifica profondamente diversa. L’Entella potrebbe veder sancita proprio in questa domenica la matematica retrocessione in Serie C, i liguri in questo campionato solo a cavallo di Natale hanno avuto un sussulto che sembrava vederli in grado di recuperare per la salvezza, ma poi sono rimasti sempre sul fondo della classifica e la vittoria sfumata nel finale nel recupero di Pescara è sembrata il canto del cigno.

Il Vicenza ha subito 3 sconfitte consecutive prima della sosta, pur mantenendo un margine sulla zona play out incoraggiante soprattuto rispetto al Cosenza, lontano 9 punti e che dovrebbe ridurre il gap a 4 lunghezze per disputare lo spareggio, eventualmente, con i berici che comunque hanno ormai definitivamente fissato l’obiettivo stagionale nella salvezza diretta.

DIRETTA ENTELLA VICENZA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Vicenza non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA VICENZA

Le probabili formazioni della sfida tra Entella e Vicenza presso lo stadio Comunale. I padroni di casa allenati da Vincenzo Vivarini scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Borra, Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Pavic; Koutsoupias, Paolucci, Brescianini, Schenetti; Brunori, Capello. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Mimmo Di Carlo con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Grandi, Bruscagin, Padella, Valentini, Barlocco; Agazzi, Pontisso, Rigoni; Vandeputte, Lanzafame, Giacomelli.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Entella Vicenza dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 3.75, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 3.25 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 2.05.



