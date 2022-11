DIRETTA/ Entella Vis Pesaro video streaming tv: l’anno scorso nessun gol

DIRETTA ENTELLA VIS PESARO: IL TESTA A TESTA

Diamo uno sguardo per la diretta di Entella Vis Pesaro ai precedenti delle due squadre. Le due squadre si sono trovate per la prima volta in assoluto nello stesso campionato nella scorsa stagione. All’andata al Comunale di via Gastaldi di Chiavari, dove si giocherà anche oggi, le due squadre non riuscirono ad andare oltre al pareggio a reti inviolate. Al ritorno a Pesaro invece a vincere fu la squadra di casa con l’Entella dunque che non ha mai superato questo avversario e in una stagione di grande crescita come questa vuole provare a sfatare anche questo tabù.

Torniamo però un attimo a quel 27 febbraio scorso quando i biancorossi si imposero contro questo avversario col risultato finale di 2-1. E dire che la gara aveva visto al minuto 11 andare avanti gli ospiti grazie a una rete di Coppolaro quando il cronometro diceva minuto numero 11. I padroni di casa pareggiavano all’ora di gioco grazie a Marcandella entrato in campo da cinque minuti. Al 69esimo la squadra ospite rimaneva poi in dieci per due ammonizioni ricevute nel giro di pochi secondi da Palmieri. Cannavo ne approfittava segnando subito dopo la rete della vittoria per i suoi. (MF)

ENTELLA VIS PESARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Vis Pesaro non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

LIGURI FAVORITI!

Entella Vis Pesaro, in diretta sabato 26 novembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie C. Liguri reduci da 3 pareggi consecutivi, una striscia (l’ultimo X sul campo del San Donato) che ha impedito ai biancocelesti di issarsi verso il vertice della classifica del girone B, con l’Entella ora seconda col Gubbio a 26 punti, a -1 dalla Reggiana capolista.

Anche la Vis Pesaro è reduce da 2 pareggi consecutivi contro Montevarchi e Fermana, match che hanno seguito 2 ko consecutivi subiti contro Reggiana e Siena che hanno lasciato i marchigiani appena sopra la zona play off, al momento a +3 sul quintultimo posto. Ultimo incrocio di campionato a Chiavari tra le due squadre datato 19 ottobre 2021, uscì un pari senza reti tra Entella e Vis Pesaro.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA VIS PESARO

Le probabili formazioni della diretta Entella Vis Pesaro, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Chiavari. Per l’Entella, Gennaro Volpe schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: De Lucia; Zappella, Parodi, Chiosa, Favale; Corbari, Paolucci, Tascone; Tenkorang; Merkaj, Zamparo. Risponderà la Vis Pesaro allenata da David Sassarini con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Farroni; Rossoni, Gavazzi, Zoia, Borsoi; Marcandella, Coppola, Aucelli; Provazza, Fedato, Cannavo.

ENTELLA VIS PESARO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Entella Vis Pesaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo della Vis Pesaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.

