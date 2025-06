DIRETTA ERRANI/PAOLINI DANILINA/KRUNIC: LA FINALE DEL DOPPIO FEMMINILE AL ROLAND GARROS 2025

La diretta Errani/Paolini Danilina/Krunic aprirà la super domenica di tennis oggi, 8 giugno, perché alle ore 11.00 si giocherà la finale di doppio femminile al Roland Garros 2025. Ormai possiamo dire che Sara Errani e Jasmine Paolini formino il doppio più forte del mondo, almeno sulla terra rossa: l’anno scorso la finale del Roland Garros e l’oro olimpico sempre a Parigi, quest’anno la vittoria di Roma e adesso un nuovo assalto al titolo del doppio femminile dell’Open di Francia, stavolta nei panni delle grandi favorite.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Kharkiv: raid con droni e missili, più di 40 esplosioni (7 giugno 2025)

In effetti la diretta Errani/Paolini Danilina/Krunic metterà di fronte quella che ormai è la coppia più attesa non solo in Italia ad un doppio che ad inizio torneo non era nemmeno compreso fra le 16 coppie testa di serie: il cammino è stato splendido per la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunić, che era praticamente impossibile immaginare a questi livelli, ma hanno fatto l’impresa soprattutto ai quarti eliminando la coppia numero 1, cioè Siniakova/Townsend. Per le azzurre tuttavia c’è una grande occasione e allora speriamo che il tricolore sventoli per la diretta Errani/Paolini Danilina/Krunic…

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, USA raddoppiano i dazi su acciaio e alluminio da 25% a 50% (4 giugno 2025)

FINALE ERRANI/PAOLINI DANILINA/KRUNIC IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Errani/Paolini Danilina/Krunic in tv sarà riservata agli abbonati a Eurosport, più tutti i servizi collegati a livello di diretta streaming video (Discovery +, Now Tv, Sky Go e Dazn), sempre su abbonamento.

DIRETTA ERRANI/PAOLINI DANILINA/KRUNIC, LA FINALE: AZZURRE GRANDI FAVORITE

La diretta Errani/Paolini Danilina/Krunic proporrà quindi due avversarie poco conosciute a Sara Errani e Jasmine Paolini, questa potrebbe essere una variabile da non sottovalutare, ma dobbiamo anche dire che il tasso tecnico dovrebbe essere nettamente dalla parte della coppia italiana. Conosciamo i recenti successi di Errani/Paolini, in particolare proprio sulla terra rossa, con un’altra impressionante dimostrazione di forza che è arrivata venerdì in semifinale, quando le italiane hanno vinto addirittura per 6-0, 6-1 quella che doveva essere la grande riedizione della finale olimpica contro Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che invece hanno raccolto un solo game in tutta la partita.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Nawrocki eletto presidente della Polonia con il 51% dei voti (2 giugno 2025)

Nel mirino c’è la doppietta Roma-Parigi, che avrebbe immenso valore tecnico. Jasmine Paolini ci arriverà anche un pochino meno stanca rispetto all’anno scorso (piccola consolazione per l’eliminazione già agli ottavi nel torneo di singolare), mentre Sara Errani sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria già conseguita nel doppio misto con Andrea Vavassori, per cui potrebbe essere l’indiscutibile regina di Francia in doppio. La certezza è che da casa non potremo perderci la diretta Errani/Paolini Danilina/Krunic, in palio c’è nuova gloria per le nostre olimpioniche…