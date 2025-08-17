Diretta semifinale doppio femminile al WTA Cincinnati 2025: Errani-Paolini contro Guo-Panova, orario e risultati in live video streaming. In palio la finale

DIRETTA ERRANI-PAOLINI CONTRO GUO-PANOVA: IN PALIO LA FINALE DEL WTA CINCINNATI 1000!

Una semifinale per cuori forti è quella che si attende appena poco la mezzanotte in Italia tra Errani-Paolini contro Guo-Panova, la coppia cino-russa approdata a sorpresa fino al penultimo atto del WTA Cincinnati 1000: lo show spettacoloso messo in campo dalle azzurre nei quarti di finale del doppio femminile contro Peyton Steams e Marketa Vondrousova consente a Sara e Jasmine di giocarsi l’ennesima semifinale di un Masters dopo i recenti trionfanti anni 2024 e 2025 in giro per il mondo.

Dopo il 6-4 e 6-3 inferto alla coppia ceco-americana, Errani e Paolini tornano a giocarsi un posto in finale senza aver ancora perso un solo set in tutto il torneo: dopo aver sofferto moltissime agli ottavi e ai quarti, la coppia Guo-Panova provano la sfida semi-impossibile contro le migliori al mondo nel doppio, anche se con ultime settimane in profonda altalena sopratutto per le difficoltà mostrate da Jasmine Paolini.

Ma nel momento più difficile la vincitrice dell’ultimo Masters 1000 di Roma ha ritrovato forza, energie e colpi spettacolari, specie nell’incredibile vittoria ai quarti in singolare contro Coco Gauff la scorsa notte: sebbene con la fatica di dover ora affrontare in meno di 24 ore una doppia semifinale, Paolini con la veterana Errani si prepara al meglio che può per battere le più “fresche” tenniste cinese e russa. L’appuntamento è fissato non prima dell’1.30 di domenica 17 agosto 202t5, ora italiana: la coppia n.1 del sedino WTA scenderà in campo nel quinto e ultimo match di giornata sul P&G Center Court. Nell’eventuale finale, Errani-Paolini sfideranno la coppia canadese-neozelandese, Gabriela Dabrowski-Erin Routliffe.

COME VEDERE IN DIRETTA VIDEO STREAMING LIVE LA SEMIFINALE DI CINCINNATI CON LE AZZURRE PAOLINI-ERRANI

Per i grandi appassionati della diretta tennis sul “Sussidiario.net” è ormai una prassi ricordare come e dove vedere la semifinale del doppio femminile a Cincinnati, ma perdonateci la pedanteria: la diretta tv è garantita da Supertennis Hd e Sky Sport Tennis, mentre in streaming i canali restano gli ufficiali soliti, dallo SkyGo al SuperTennisX fino a Now.

Se invece non volete perdervi neanche un commento sui set della semifinale Errani-Paolini contro Guo-Panova ecco che la diretta testuale sul “Sussidiario” è sempre la scelta migliore (e un po’ di auto-promozione dovete concedercela ogni tanto…).

IL TOUR DE FORCE DI JASMINE CON LA DOPPIA SEMIFINALE E IL “MAGIC MOMENT” AZZURRO A CINCINNATI

La semifinale del doppio femminile, la semifinale del doppio maschile, la semifinale singolare donne e ovviamente l’immancabile semifinale singolare uomini: è un Cincinnati finora pazzesco per i colori azzurro che riescono a piazzare una bandierina tricolore in tutte e 4 le semifinali più importanti del Masters 1000. Errani-Paolini e Musetti-Sonego nei doppi, ancora Jasmine in semifinale nella sera italiana del 17 agosto contro la russa Kudermetova, fino all’immancabile Jannik Sinner che nella notte di sabato affronta il francese sorprendente Terence Altmane.

Non c’è insomma miglior viatico possibile verso gli US Open in programma tra pochi giorni per i nostri portabandiera: aver ritrovato Paolini è forse la notizia più bella di tutti, garantendo così anche in campo femminile una potenziale favorita in doppio e in singolare. Per le favorite di giornata contro Guo e Panova serve concentrazione e non sottovalutazione del match, pur essendo una semifinale del WTA 1000: non aver ancora perso un set certamente aiuta in fiducia, e per come abbiamo visto Jasmine contro la favoritissima “pallettara” Gauff ieri ci sarà da divertirsi sul campo centrale di Cincinnati.