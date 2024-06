Diretta Errani/Paolini Kostyuk/Ruse / Roland Garros 2024 streaming video tv: per la finale! (oggi 7 giugno)

DIRETTA ERRANI/PAOLINI KOSTYUK/RUSE: AZZURRE ALLA RIBALTA!

La diretta di Errani/Paolini Kostyuk/Ruse rappresenta un grande appuntamento in un Roland Garros 2024 che parla sempre più italiano: venerdì 7 giugno le nostre Sara Errani e Jasmine Paolini scendono in campo per la semifinale di doppio femminile agli Open di Francia, con la possibilità di bissare il titolo vinto agli Internazionali d’Italia e fare altra strada verso le Wta Finals ma soprattutto le Olimpiadi, perché le due azzurre dovrebbero tornare su questi campi di Parigi per giocarsi la possibilità di medaglia ai Giochi.

Le avversarie sono toste: Marta Kostyuk, giovane ucraina già nella Top 20 del ranking singolare, e Elena-Gabriela Rusa sono una coppia che allo stesso modo si è formata da poco, tuttavia già capace di prendersi la scena agli Australian Open quando aveva raggiunto la semifinale. Nei quarti non hanno giocato: avrebbero dovuto sfidare le russe Mirra Andreeva e Vera Zvonareva ma la diciassettenne ha scelto di rinunciare per concentrarsi sulla storica semifinale singolare al Roland Garros 2024, giocata proprio contro la Paolini. Ora vedremo cosa succederà nella diretta di Errani/Paolini Kostyuk Ruse, sperando di prenderci un’altra finale al Roland Garros 2024.

COME VEDERE LA DIRETTA TV DI ERRANI/PAOLINI KOSTYUK/RUSE, LO STREAMING VIDEO

Va detto che la diretta tv di Errani/Paolini Kostyuk/Ruse, la semifinale di doppio femminile al Roland Garros 2024, sarà fornita come sempre da Eurosport: da verificare il canale, noi ricordiamo che le opzioni sono Eurosport 1 ed Eurosport 2 che sono ai numeri 210 e 211 del decoder satellitare, in ogni caso visione riservata agli abbonati così come per l’alternativa della diretta streaming video, in questo caso avrete a disposizione tre opzioni che riguardano le piattaforme Discovery Plus, Now Tv e DAZN.

DIRETTA ERRANI/PAOLINI KOSTYUK/RUSE: LA “STRANA” COPPIA

Un’altra finale perché la diretta di Errani/Paolini Kostyuk/Ruse potrebbe portare la seconda coppia di doppio italiano all’ultimo atto del Roland Garros 2024: ci sono riusciti già Simone Bolelli e Andrea Vavassori che domani si giocheranno il titolo, adesso ci provano anche Sara Errani e Jasmine Paolini. Una strana coppia come detto, non solo per gli 11 anni di differenza tra le due: la Errani i suoi straordinari trionfi nel doppio li ha ottenuti il decennio scorso nella strepitosa coppia con Roberta Vinci, due colleghe e amiche che dopo aver completato il Grande Slam sono “scoppiate” a seguito di una cocente sconfitta in Fed Cup.

Sarita non si è persa d’animo, e dopo tante traversie personali ha scelto di prendersi il palcoscenico un’altra volta, formando una coppia interessante con la rampante Jasmine Paolini: la lucchese nel frattempo, esattamente come ai tempi era accaduto alla connazionale, è cresciuta sensibilmente anche a livello singolare come ha ampiamente dimostrato nel suo bellissimo Roland Garros 2024. Oggi ancora una volta si gioca sulla terra di Parigi la possibilità di raggiungere la finale Slam; l’Italia sogna proprio in terra francese, manca poco al match e dunque vedremo quello che succederà in campo nella semifinale del doppio femminile.

