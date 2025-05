DIRETTA ERRANI/PAOLINI KUDERMETOVA/MERTENS (RISULTATO FINALE 2-0): TITOLO AZZURRO!

Errani/Paolini Kudermetova/Mertens 2-0: è finita, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto gli Internazionali d’Italia 2025 Roma e per il secondo anno consecutivo la coppia azzurra sbanca il Foro Italico, mentre la lucchese fa uno splendido bis dopo il titolo nel singolare. Una partita bellissima, terminata con il risultato di 6-4 7-5 e con un secondo set che è stato identico al primo, o quasi: anche stavolta infatti Veronika Kudermetova e Elise Mertens sono scappate sullo 0-4 con doppio break, anche stavolta Errani e Paolini hanno recuperato sino al 4-4.

La differenza sta nel fatto che il secondo parziale ha visto russa e belga avanti anche 4-5, e poi con un set point a disposizione; qui però è arrivato un altro break da parte delle due azzurre che hanno chiuso con tre game consecutivi dopo aver anche annullato due palle (consecutive) per il tie break. Un titolo stupendo dunque, che appunto fa il paio con quello dello scorso anno e ci dice di come oggi Sara Errani e Jasmine Paolini, mal del resto lo sapevamo già, siano tra le coppie più forti nel panorama del doppio femminile, adesso le aspettiamo con trepidazione al Roland Garros… (agg. di Claudio Franceschini)

ERRANI/PAOLINI KUDERMETOVA/MERTENS (RISULTATO 1-0): 6-4 NEL PRIMO SET

Errani/Paolini Kudermetova/Mertens 1-0: le azzurre avvicinano il titolo nella finale degli Internazionali d’Italia 2025 Roma con un primo set bellissimo, iniziato molto male ma poi ripreso per i capelli con straordinaria resilienza, quella che del resto la nostra Jasmine Paolini ha mostrato nel corso del torneo di singolare alla fine vinto. Stavolta in coppia con Sara Errani ha fatto anche meglio: le due infatti hanno subito due break in apertura, consentendo a Veronika Kudermetova e Elise Mertens di portarsi addirittura sullo 0-.4. Set compromesso?

Nemmeno per idea: Errani e Paolini da quel momento hanno iniziato a carburare, si sono sciolte e hanno tratto energia dal pubblico di casa per infilare due break e sei giochi consecutivi, vincendo il primo parziale con il risultato di 6-4. Adesso il match potrebbe mettersi in discesa e potremmo anche vedere la coppia azzurra dominare il resto della finale, attenzione comunque alle avversarie che hanno già dimostrato di non essere arrivate al match per il titolo per caso ma intanto la partita si è messa decisamente bene per noi, vedremo se al Foro Italico negli Internazionali d’Italia 2025 Roma arriverà il secondo titolo azzurro e il secondo per la Paolini… (agg. di Claudio Franceschini)

ERRANI/PAOLINI KUDERMETOVA/MERTENS IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Errani/Paolini Kudermetova/Mertens in tv sarà in chiaro su Supertennis, oppure sui canali di Sky Sport; doppia opzione quindi anche per la diretta streaming video grazie ai rispettivi servizi.

ERRANI/PAOLINI KUDERMETOVA/MERTENS (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Inizia la diretta Errani/Paolini Kudermetova/Mertens: abbiamo già visto che le due italiane sono le campionesse in carica al Foro Italico e per Sara il successo era arrivato a ben 12 anni di distanza da quello ottenuto con Roberta Vinci nel 2012. In precedenza Flavia Pennetta aveva vinto nel 2010 in coppia con l’argentina Gisela Dulko, mentre nel 2007 Mara Santangelo fece festa in coppia con la francese Nathalie Dechy. Dobbiamo poi tornare indietro fino al 1985, quando il doppio fu vinto dalla coppia tutta italiana formata da Sandra Cecchini e Raffaella Reggi, che vinse anche in singolare ed è quindi l’esempio migliore da seguire oggi per Jasmine Paolini.

Va però detto che fu un torneo molto in tono minore, disputato a Taranto (l’anno successivo nemmeno si gareggiò), quindi tecnicamente siamo già ad un livello certamente più alto. Adesso però quello che conta è seguire la diretta Errani/Paolini Kudermetova/Mertens: potrà essere un’altra festa tutta italiana? La risposta è affidata al campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ERRANI/PAOLINI KUDERMETOVA/MERTENS: LA FINALE DI DOPPIO

In una edizione degli Internazionali d’Italia 2025 già leggendaria per il nostro tennis a Roma, c’è ancora una domenica 18 maggio con due titoli da provare a conquistare: oggi si comincerà alle ore 12.00 con la diretta Errani/Paolini Kudermetova/Mertens, che sarà la finale del torneo di doppio femminile che potrebbe quindi regalare un’altra gioia alla nostra splendida coppia oro olimpico a Parigi 2024. Per Sara Errani sarebbe l’ennesima gioia di una carriera gloriosa, ma naturalmente sotto i riflettori ci sarà soprattutto Jasmine Paolini, a meno di un giorno di distanza dal trionfo contro Coco Gauff che le ha assegnato il titolo del singolare.

Errani/Paolini sono le campionesse in carica del doppio femminile agli Internazionali d’Italia, perché nel 2024 avevano vinto contro Gauff/Routliffe, quindi per Paolini gli incroci romani con Coco sono sempre dolci. Quello fu l’antipasto della vittoria alle Olimpiadi, stavolta potremmo dire che il doppio avrebbe tutte le caratteristiche del dessert dopo la portata principale del trionfo di Paolini nel singolare. L’ultimo ostacolo sarà costituito dalla coppia formata dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens, naturalmente non essendo ai Giochi è lecito anche avere doppi con giocatrici di Paesi diversi: l’Italia invece conta compatta sulle sue campionesse nella diretta Errani/Paolini Kudermetova/Mertens.

DIRETTA ERRANI/PAOLINI KUDERMETOVA/MERTENS: PER SCRIVERE LA STORIA

Campionesse olimpiche, detentrici del titolo di Roma e per Paolini anche l’obiettivo di fare doppietta con il singolare: la diretta Errani/Paolini Kudermetova/Mertens sarà quindi il modo migliore per aprire una domenica che sarà ricchissima di tennis. A proposito di emozioni, in questi splendidi giorni sulla terra rossa del Foro Italico Errani/Paolini si sono pure prese la soddisfazione di battere in semifinale le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider nel remake (con il medesimo epilogo) della finale olimpica della scorsa estate.

Comprensibilmente Jasmine Paolini sarà la protagonista più stanca, ma anche più entusiasta, in questa finale del doppio femminile. In più, al suo fianco ci sarà una vera maestra del doppio come Sara Errani, che nella specialità ha colto soddisfazioni di ogni genere, in particolare il Grande Slam completato fra il 2012 e il 2014 con l’allora compagna di doppio Roberta Vinci. Errani a Roma ha vinto nel 2012 con Vinci e l’anno scorso con Paolini: ci sono tante storie che si intrecciano verso la diretta Errani/Paolini Kudermetova/Mertens…