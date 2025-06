DIRETTA ERRANI/VAVASSORI TOWNSEND/KING (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Errani/Vavassori Townsend/King prende il via: come detto, la speranza è che questa finale di doppio misto al Roland Garros 2025 sia solo la prima, domani sarà il giorno in cui scopriremo se potremo avere un derby per il titolo tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti (dieci anni fa agli Us Open ci fu quello storico tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci), ma attenzione perché proprio Sara Errani tornerà in campo domani per affrontare la semifinale di doppio femminile con Jasmine Paolini, e ancora una volta sarà sfida a Diane Shnaider e Mirra Andreeva già battute nella finale olimpica.

Potremmo quindi fare un bellissimo tris di titoli al Roland Garros 2025; peccato solo per Jasmine Paolini che ha avuto tre match point a disposizione contro Elina Svitolina (di cui due consecutivi) ma è stata comunque eliminata agli ottavi; la lucchese avrebbe potuto vendicare la sconfitta contro Iga Swiatek nella finale dello scorso anno, è andata così ma anche in questo modo lo scenario per il nostro movimento del tennis è straordinario. Adesso mettiamoci davvero comodi perché è il momento della finale di doppio misto: prende il via la diretta Errani/Vavassori Townsend/King! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA ERRANI/VAVASSORI TOWNSEND/KING IN STREAMING VIDEO TV

Per seguire la diretta Errani/Vavassori Townsend/King avrete bisogno di un abbonamento alla tv satellitare e sintonizzarvi su Eurosport, la diretta streaming video verrà garantita da Discovery Plus, DAZN e Now Tv.

ERRANI/VAVASSORI TOWNSEND/KING ROLAND GARROS 2025: IN FINALE!

La diretta Errani/Vavassori Townsend/King rappresenta, alle ore 12:00 di giovedì 5 giugno sul campo centrale, la finale del doppio misto al Roland Garros 2025: speriamo la prima di due, visto che domani come noto ci saranno sia Jannik Sinner che Lorenzo Musetti nelle semifinali del singolare Atp. Intanto Sara Errani e Andrea Vavassori hanno raggiunto come coppia la seconda finale Slam in carriera: l’ultima è recente ed è quella vinta agli Us Open, tra l’altro l’avversaria quel giorno era proprio Taylor Townsend anche se il suo partner era Donald Young, mentre oggi si tratta appunto di Evan King, veterano di 33 anni.

La Errani ha già completato il Grande Slam ai tempi dello straordinario duo con Roberta Vinci, e oggi si è “reinventata” come compagna di Jasmine Paolini: sono già arrivati oro olimpico e bis agli Internazionali d’Italia, manca ancora lo Slam. Così anche ad Andrea Vavassori, nel doppio maschile: tre finali giocate con Simone Bolelli e tre sconfitte, una proprio a Parigi l’anno scorso contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic. Ora non vediamo l’ora di assistere alla diretta Errani/Vavassori Townsend/King, finale del doppio misto al Roland Garros 2025…

DIRETTA ERRANI/VAVASSORI TOWNSEND/KING ROLAND GARROS 2025:SAREBBE UN BIS

Ci apprestiamo allora all’attesa diretta Errani/Vavassori Townsend/King: la finale del doppio misto al Roland Garros 2025 conferma come questo sia un ottimo periodo per il tennis italiano, naturalmente la punta dell’iceberg è rappresentata da Jannik Sinner ma abbiamo già detto di un Lorenzo Musetti ugualmente in semifinale, diventato uno degli unici cinque giocatori nella storia ad aver raggiunto almeno la semifinale nei tre Masters 1000 sulla terra (Montecarlo, Madrid e Roma) e al Roland Garros nella stessa stagione, dunque un risultato straordinario.

Anche il doppio però produce grandi esiti: del resto in Sara Errani e Andrea Vavassori abbiamo due ottimi interpreti, tanto che all’epoca della vittoria dell’Italia in Coppa Davis lo scorso anno era nata qualche velata polemica circa la decisione di Filippo Volandri di “panchinare” un’ottima coppia come quella del piemontese e di Simone Bolelli per far giocare Sinner e Matteo Berrettini. I risultati gli avevano dato ragione, forse a Vavassori è rimasto un po’ di malcontento ma ora arriva una nuova occasione per mettere uno Slam in bacheca, tra poco la diretta Errani/Vavassori Townsend/King ci dirà se sarà davvero così…