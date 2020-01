Diretta Espanyol Barcellona/ Streaming video DAZN: testa-coda nel derby! (Liga)

Espanyol Barcellona, in diretta dal RCDE Stadium, si gioca alle ore 21:00 di sabato 4 gennaio: la 19^ giornata della Liga 2019-2020 chiude il girone di andata e rappresenta per i blaugrana, primi a +2 sul Real Madrid con cui hanno pareggiato il Clasico, l’occasione per mettere il turbo e provare ad allungare in classifica. La squadra di Ernesto Valverde è qualificata agli ottavi di Champions League (dove incrocerà il Napoli) e comanda il campionato spagnolo, ma non ha mai davvero convinto nella prima parte della stagione; il sentitissimo derby dunque dovrà anche fornire delle risposte in questo senso, anche perchè gli avversari sono in un momento delicatissimo e ultimi in classifica, senza vittorie da otto giornate e dovendo recuperare 5 punti per la salvezza. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Espanyol Barcellona, nel frattempo possiamo analizzare insieme quali possano essere le scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Espanyol Barcellona sarà trasmessa esclusivamente sul canale 209 del satellite: la Liga è “proprietà” di DAZN che da qualche mese ha aperto il canale DAZN1 sul decoder di Sky, riservato di conseguenza ai clienti delle due emittenti. In alternativa ovviamente sarà disponibile il consueto servizio di diretta streaming video, grazie al quale si potrà installare l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone (oppure su una smart tv dotata di connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI ESPANYOL BARCELLONA

Non indifferente l’esordio di Abelardo in Espanyol Barcellona: il nuovo tecnico biancoblu, bandiera degli avversari nel suo periodo da calciatore, potrebbe ripristinare il 4-3-3 mandando dunque Espinosa e Calero a protezione di Diego Lopez, e riportando David Lopez a giocare da mezzala al fianco di Roca, con Darder o Granero che agirebbero da secondo interno di centrocampo. Didac Vilà e Javi Lopez potrebbero a quel punto essere i due terzini, mentre nel tridente offensivo uno tra Calleri e Campuzano si allargherebbe a destra lasciando la corsia sinistra a Lei Wu, sempre che lo stesso Granero non sia avanzato di posizione. Il Barcellona ha tante opzioni: in porta andrà ter Stegen con Piqué e uno tra Umtiti e Lenglet al centro della difesa, poi Nélson Semedo e Jordi Alba (ma occhio a Sergi Roberto) da laterali bassi con un centrocampo nel quale Frenkie De Jong torna titolare sulla mezzala con Sergio Busquets centrale, si candida Rakitic per la terza maglia in mediana mentre il tridente dovrebbe essere quello “pesante”, dunque con Messi e Griezmann che accompagnano Luis Suarez. I tre, al momento, hanno segnato complessivamente 30 gol nella sola Liga.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Espanyol Barcellona, le quote che sono state previste dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita per la vittoria è quella ospite e in maniera netta: il segno 2 per il successo dei blaugrana vale infatti 1,42 volte la vostra giocata contro il valore di 7,00 che è stato posto sul segno 1, a premiare l’affermazione biancoblu. Con il pareggio, regolato come sempre dal segno X, andreste a guadagnare una somma corrispondente a 4,75 volte la vostra giocata.



