Diretta Espanyol Real Madrid/ Streaming video tv: i Blancos vogliono la vittoria

DIRETTA ESPANYOL REAL MADRID: OSPITI FAVORITI

La diretta Espanyol Real Madrid inizierà questo 28 Agosto alle 22,00. E prima di poterci immergere nella diretta, diamo un’occhiata a come arrivano sul rettangolo da gioco le due squadre: i padroni di casa dell’Espanyol nello scorso turno hanno finalmente trovato il loro primo punto in questo campionato. Un risultato che da morale in vista degli impegni successivi, ma difficilmente basterà a portare il risultato contro la corazzata delle Merenques.

Il Real Madrid infatti arriva a questa partita con la voglia di confermarsi e rimanere a punteggio pieno dopo le prime due giornate in cui ha sempre vinto, sulla carta non dovrebbe essere un’impresa tanto ardua, ma niente nel calcio moderno è scontato e per avere la sicurezza matematica bisognerà prima far fischiare l’arbitro per tre volte. Il Real riuscirà a proseguire il suo cammino trionfale oppure inciamperà in Catalogna? Dopotutto, nonostante la modestia dell’Espanyol il pubblico sente molto questa partita, vedendola come uno scontro tra due realtà politiche completamente diverse: da una parte l’impero spagnolo, dall’altra la ribellione catalana.

ESPANYOL REAL MADRID STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA?

Come per tutte le partite della Liga e in particolare la diretta Espanyol Real Madrid, l’unico modo per seguirla sarà in streaming video tramite la piattaforma Dazn.

ESPANYOL REAL MADRID, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando le distinte ufficiali per questa diretta Espanyol Real Madrid, diamo un’occhiata a come potrebbero scendere in campo le due squadre: Ancelotti difficilmente rinuncerà al suo solito 4-3-3 con il duo Vinicius Benzema sugli scudi, a completare l’attacco poi Valverde, che probabilmente in fase di non possesso si abbasserà sulla linea dei centrocampisti, andando a formare un 4-4-2, tipico della gestione delle squadre di Ancelotti.

L’Espanyol invece si metterà a specchio molto probabilmente, nonostante la sconfitta in casa nel precedente turno contro il Rayo Vallecano, terminata 0-2. Occhio al perno difensivo Gomez, assente dopo il cartellino rosso. A centrocampo invece figura Costa, mediano che sa fare entrambe le fasi di gioco e inoltre dirigere i suoi compagni di squadra con i suoi passaggi.

QUOTE: ESPANYOL REAL MADRID

In attesa della diretta tra Espanyol Real Madrid vediamo quali pronostici e quote ha riservato l’Eurobet: per la vittoria dell’Espanyol la quota è di 5,6. Il pari a 4,7 e per la vittoria del Real Madrid 2,10.

