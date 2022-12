Diretta Espanyol Torino/ Streaming video tv: amichevole granata in Spagna

DIRETTA ESPANYOL TORINO: I GRANTA SCALDANO I MOTORI!

Espanyol Torino, in diretta alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, sabato 10 dicembre 2022, è la partita amichevole che apre gli impegni dei granata di Ivan Juric i quali, in questo anomalo dicembre in cui l’attività dei club è naturalmente ferma per dare spazio ai Mondiali 2022, stanno affrontando un periodo di ritiro in Spagna, a San Pedro del Pinatar. Per rompere il ghiaccio, ecco la diretta di Espanyol Torino, un test subito di buon livello dal momento che la seconda squadra di Barcellona milita nella Liga, anche se è sedicesima con un solo punto di margine sulla zona retrocessione.

Il Torino sicuramente sta facendo meglio nella nostra Serie A, prima della sosta aveva chiuso con un pareggio a Roma che era stata una vittoria sfiorata e la classifica colloca i granata al nono posto con 21 punti, dunque si potrebbe ancora provare a fare un pensiero all’Europa, anche se naturalmente non sarà facile entrare fra le prime sette a fine stagione. Ecco perché queste settimane di preparazione saranno fondamentali per ripartire con il giusto slancio e di conseguenza c’è curiosità anche attorno al risultato di questa amichevole per gli uomini di Ivan Juric: che cosa ci dirà quindi la diretta di Espanyol Torino?

ESPANYOL TORINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L’AMICHEVOLE

Buone notizie per i tifosi granata, la diretta tv di Espanyol Torino sarà garantita sul canale tematico Torino Channel, dunque sarà la società granata a provvedere quella che più correttamente sarà una diretta streaming video di Espanyol Torino, disponibile sul canale ufficiale del club.

PROBABILI FORMAZIONI ESPANYOL TORINO

Proviamo adesso a dire qualcosa sulle probabili formazioni per la diretta di Espanyol Torino, naturalmente con tutte le cautele del caso perché le scelte dei due allenatori potrebbero essere molto “libere” in questo test in fase di preparazione. Il tecnico dell’Espanyol, Diego Martinez, dovrebbe puntare sul modulo 4-3-3 e indichiamo questi possibili undici titolari: Lecomte in porta; difesa a quattro con Gil, Cabrera, Calero e Olivan; a centrocampo il terzetto formato da Costa, Darder ed Exposito; infine i titolari nel tridente offensivo potrebbero essere Braithwaite, Joselu e Puado.

Naturalmente per noi potrebbero essere più interessanti le mosse di Ivan Juric per il suo Torino, che non ha ancora i reduci dai Mondiali, a cominciare dai serbi Lukic, Milinkovic-Savic e Radonjic che torneranno a disposizione domani. Tenuto conto di questo, ecco un possibile modulo 3-4-2-1 con Berisha in porta e davanti a lui la retroguardia a tre formata da Zima, Buongiorno e Schuurs; a centrocampo da destra a sinistra ipotizziamo Singo, Linetty, Ricci e Lazaro, mentre Miranchuk e Seck dovrebbero agire sulla trequarti a supporto del centravanti Sanabria.











