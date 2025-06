Diretta Esperance Chelsea streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il Mondiale per Club 2025.

DIRETTA ESPERANCE CHELSEA: BLUES FAVORITI!

Si gioca alle ore 3:00 di mercoledì 25 giugno la diretta Esperance Chelsea, al Lincoln Financial Field di Philadelphia siamo nella terza giornata del girone D al Mondiale per Club 2025 e questa partita è diventata una sorta di spareggio per la qualificazione agli ottavi, perché entrambe hanno 3 punti in classifica.

Il Flamengo ha già vinto il gruppo, grazie al 3-1 timbrato contro il Chelsea: che le sudamericane siano più in forma si è visto, ma certamente per i Blues stasera l’occasione è ghiotta contro un’avversaria inferiore e che ha colto la sua unica vittoria contro il Los Angeles FC.

Squadra che anche il Chelsea ha battuto all’esordio, ma poi nel secondo match qualcosa si è inceppata per Enzo Maresca; l’allenatore italiano sta ovviamente anche provando a sperimentare ma possiamo dire che fino a questo momento abbia cambiato poco nella sua formazione.

Sarà così anche stasera? È una possibilità ma attenzione al rischio di squalifica in vista degli ottavi, noi ora per completare le informazioni sulla diretta Esperance Chelsea facciamo una rapida incursione nelle scelte di campo andando a leggere insieme le probabili formazioni di questa partita.

COME VEDERE LA DIRETTA ESPERANCE CHELSEA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Esperance Chelsea l’unico appuntamento sarà quello con la diretta streaming video per gli abbonati DAZN, non è infatti prevista una messa in onda sulla nostra tv.

PROBABILI FORMAZIONI ESPERANCE CHELSEA

Gioca con il 4-4-1-1 Maher Kanzari, che nella diretta Esperance Chelsea dovrà rinunciare a Belaili: si tratta del giocatore che ha segnato il gol che ha permesso ai tunisini di battere il Los Angeles FC e rimanere in corsa, al suo posto la soluzione naturale prevedrebbe Jebali ma un’occasione ce l’hanno anche laterali come Hamrouni e Sasse, ma anche Jabri con il quale l’Esperance cambierebbe modulo agendo di fatto con un 4-4-2, poi chiaramente nelle intenzioni di campo le modifiche non sarebbero troppe perché la cosa importante sarà l’atteggiamento.

Maresca contro il Flamengo ha abbandonato il 4-2-3-1 per passare al tridente offensivo, allargando la posizione di Palmer e Pedro Neto; ha perso per squalifica Nicolas Jackson e, tra i titolari, ha diffidati Moisés Caicedo, Cucurella, Reece James e lo stesso Pedro Neto, oltre a Liam Delap che adesso diventa il centravanti di riferimento. La cosa più importante da capire è dunque se Maresca sceglierà di rischiare almeno alcuni di questi diffidati o se invece il suo Chelsea cambierà totalmente pelle per affrontare l’Esperance, sapendo che anche le seconde linee restano comunque superiori all’avversaria di questa notte.

ESPERANCE CHELSEA: PRONOSTICO E QUOTE

Con la diretta Esperance Chelsea possiamo anche dare una rapida occhiata alle quote per il pronostico fornite dalla Snai, secondo cui il segno 1 per la vittoria dei Blues, largamente favoriti, vale 1,30 volte la posta in palio mentre il segno 2 che identifica l’affermazione dell’Esperance vi farebbe intascare una somma equivalente a 9,00 volte la giocata, infine arriviamo al segno X sul quale puntare per il pareggio che corrisponde a un guadagno, con questo bookmaker, di 5,25 volte la cifra messa sul tavolo.