DIRETTA ESTONIA BELGIO/ Video streaming tv: monologo dei Diavoli nei precedenti (qualificazioni Europei 2024)

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Estonia Belgio, possiamo notare che ci sono ben otto precedenti per questa partita, un dato non banale se si pensa che l’Estonia è indipendente solo dalla scomparsa dell’Unione Sovietica che l’aveva invasa nella Seconda Guerra Mondiale. Ricordato questo, ecco che il bilancio è di ben sette vittorie per il Belgio e un successo per l’Estonia, mentre mancano ancora i pareggi. Ricordiamo allora innanzitutto l’impresa dell’Estonia, che il 14 ottobre 2009 vinse per 2-0 a Tallinn la partita contro il Belgio valida per le qualificazioni per i Mondiali 2010.

Tuttavia, per il resto ci sono solamente vittorie dei Diavoli Rossi, tra cui gli ultimi quattro confronti e soprattutto un clamoroso 8-1 casalingo a Bruxelles del 13 novembre 2016 durante le qualificazioni per i Mondiali 2018. Da notare che Estonia e Belgio erano inserite nello stesso girone di qualificazione anche per i Mondiali 2022 e di conseguenza si sono affrontate per ben due volte fra settembre e novembre 2021, con vittorie del Belgio per 2-5 all’andata in trasferta e per 3-1 al ritorno in casa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ESTONIA BELGIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Estonia Belgio non sarà garantita questa sera come evento singolo, ma gli abbonati alla televisione satellitare avranno la possibilità di seguire anche la partita di Tallinn all’interno della Diretta Gol su Sky Sport Football, il canale numero 203 della piattaforma, rendendo quindi possibile anche una visione almeno parziale di Estonia Belgio in diretta streaming video tramite il servizio offerto dal sito o dalla app di Sky Go.

ESTONIA BELGIO: BELGI FAVORITI!

Estonia Belgio, diretta dall’arbitro scozzese John Beaton si giocherà questa sera, martedì 20 giugno 2023, con fischio d’inizio alle ore 20.45 italiane (le 21.45 locali) allo stadio Lilleküla della capitale estone Tallinn per il girone F delle qualificazioni agli Europei 2024. Sotto i riflettori per la diretta di Estonia Belgio ci saranno naturalmente gli ospiti: i Diavoli Rossi finora hanno giocato due partite raccogliendo una grande vittoria per 0-3 in Svezia e poi pareggiando sabato sera in casa contro l’Austria, una parziale frenata che indica come il dominio del girone non sia così scontato per il Belgio. Resta il fatto che per ottenere il pass per la fase finale del torneo della prossima estate in Germania basterà arrivare fra le prime due, obiettivo che naturalmente è alla portata del Belgio, tuttavia adesso i Diavoli Rossi non devono fare passi falsi nelle partite teoricamente più facili.

Una di queste è evidentemente quella che attende il Belgio in Estonia. La Nazionale baltica realisticamente non dovrebbe coltivare particolari illusioni di qualificazione per la fase finale degli Europei, anche se finora si è comportata in maniera più che dignitosa, perdendo di misura in Austria e pareggiando sul campo dell’Azerbaigian. In classifica c’è un solo punto, però è anche vero che l’Estonia ha sempre giocato in trasferta: adesso arriva finalmente il debutto casalingo, ma anche l’esame sulla carta più difficile contro il Belgio, partita che certamente ci dirà fino a che punto l’Estonia potrebbe essere competitiva in queste qualificazioni europee. Tutto questo premesso, siamo curiosi di scoprire che cosa ci riserverà la diretta di Estonia Belgio.

PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA BELGIO

Nelle probabili formazioni per la diretta di Estonia Belgio, possiamo osservare che il c.t. dei padroni di casa è lo svizzero Thomas Häberli, che dovrebbe schierare la sua Estonia secondo il modulo 3-4-1-2, con questi possibili undici titolari: Hein in porta, protetto dalla difesa a tre formata da Mets, Peetson e Kuusk; a centrocampo invece potremmo vedere il quartetto formato da Lukka, Vassiljev, Miller e Sinyavskiy mentre Kait dovrebbe agire in qualità di trequartista qualche metro più avanti, a sostegno dei due attaccanti Anier e Sappinen.

Sul fronte ospite, Domenico Tedesco dovrebbe invece scegliere un modulo 4-4-2 con Courtois in porta; davanti a lui i quattro difensori Castagne, Faes, Dendoncker e Theate; a centrocampo ecco invece Lukebakio, Tielemans, Mangala e Doku in un’altra linea a quattro, infine i due attaccanti che dovrebbero essere Carrasco e Lukaku. Da notare che, con questi stessi undici, potrebbe anche esserci un 4-2-3-1 con Carrasco arretrato insieme agli esterni Lukebakio e Doku per agire sulla trequarti e Lukaku naturalmente centravanti. Saelemaekers, Vanaken e Openda potrebbero invece essere i nomi da seguire qualora ci fossero novità circa i nomi dei giocatori titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Estonia Belgio in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti sono super favoriti e il segno 2 è quotato a 1,23, mentre poi si sale già a quota 6,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 11 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse l’Estonia a vincere questa sera, ribaltando clamorosamente il pronostico.











