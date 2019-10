Diretta Estonia Germania/ Streaming video tv: i tedeschi a Tallinn (Europei 2020)

Estonia Germania, che è in diretta dalla Le Coq Arena di Tallinn, si gioca alle ore 20:45 di domenica 13 ottobre: siamo nell’ottava giornata del gruppo C per le qualificazioni agli Europei 2020, e rappresenta la partita con la quale la nazionale tedesca potrebbe fare il passo decisivo verso la fase finale del torneo. Questo girone è composto da cinque squadre, per la presenza dell’Olanda che ha disputato la Final Four di Nations League; la Germania per il momento ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta, ha una partita in meno rispetto all’Irlanda del Nord (e recupera proprio questa sera) e dovrebbe fare un passo avanti ulteriore considerando che affronta una nazionale che non ha alcuna possibilità di qualificarsi, e che è la cenerentola del gruppo. Giovedì è stata proprio la formazione di Joachim Loew a riposare, ma non è stata ovviamente ferma: ha infatti giocato un’amichevole contro l’Argentina, venendo raggiunta sul 2-2 a cinque minuti dal 90’. Vediamo allora come potrebbero andare le cose nella diretta di Estonia Germania; mentre aspettiamo il calcio d’inizio possiamo valutare quelle che sono le scelte dei due Commissari Tecnici leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Estonia Germania, salvo variazioni di palinsesto, non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: questo significa che non avremo a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale per seguire questa amichevole, ma per tutte le informazioni utili si potranno consultare i profili che le due federazioni mettono a disposizione sui social network (ovviamente in maniera gratuita), particolarmente su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA GERMANIA

Karel Voolaid pensa ad affrontare Estonia Germania con un 4-3-3 nel quale Lepmets sarà il portiere, in difesa assente il difensore del Cagliari Klavan e dunque spazio per Vihmann che sarà al fianco di Tamm. A giostrare sugli esterni ecco Teniste e Kallaste, con Ainsalu e Kait che rappresenteranno le due mezzali al fianco di Mets, utilizzato come schermo davanti alla difesa e regista basso. Zenjov e Ojamaa dovrebbero essere i laterali alti, Sorga la prima punta che deve vincere la concorrenza di Sappinen. Per quanto riguarda la Germania, Joachim Loew darà chiaramente spazio ai titolari che non hanno giocato mercoledì: si potrebbe tornare al 4-2-3-1 con Klostermann e Halstenberg da terzini a completare la difesa con Sule e Koch, a centrocampo invece Kimmich potrebbe fare reparto con Gundogan o Rudy (ma occhio anche ad Emre Can, che ha giocato contro l’Argentina nei tre dietro) mentre Havertz cerca conferma sulla trequarti, dove però dovrebbe rientrare Reus e anche Amiri rappresenta una possibilità. La prima punta, quasi senza discussioni, sarà Timo Werner che si è riposato pochi giorni fa lasciando spazio all’esordio assoluto di Waldschmidt.



