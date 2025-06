DIRETTA ESTONIA ISRAELE: NEL GIRONE DEGLI AZZURRI

Non è di certo una partita di grande richiamo, ma alle ore 20.45 di stasera, venerdì 6 giugno 2025, dovremo prestare la dovuta attenzione anche alla diretta Estonia Israele, perché nella capitale estone Tallinn si giocherà per le qualificazioni mondiali nel girone I, che è lo stesso gruppo dell’Italia, quindi queste due Nazionali sono avversarie che gli Azzurri prossimamente incroceranno nel cammino verso i Mondiali 2026, obiettivo da non fallire dopo il grande dolore di due mancate partecipazioni consecutive. Un occhio quindi andrà rivolto anche alla diretta Estonia Israele, tra due squadre che per ora hanno 3 punti a testa in classifica.

Curiosamente, di questo match è già stata giocata la sfida d’andata, che vide la vittoria per 2-1 di Israele, poi la finestra di marzo vide anche una sconfitta contro la Norvegia per gli israeliani, mentre l’Estonia aveva mosso la classifica vincendo il match sul campo della Moldavia, che sarà quindi verosimilmente la cenerentola del girone, tuttavia oggi la diretta Estonia Israele ci dirà se una delle due potrà provare a recitare un ruolo da protagonista con Italia e anche Norvegia, oppure se il destino sarà solo quello di essere comprimari.

ESTONIA ISRAELE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere prevista la diretta Estonia Israele in tv in Italia, nemmeno sotto forma di diretta streaming video, quindi le info ufficiali arriveranno soprattutto dal sito della Uefa, nella sezione dedicata alle qualificazioni mondiali.

PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA ISRAELE

Il c.t. di casa Jurgen Henn nelle probabili formazioni per la diretta Estonia Israele potrebbe scegliere il modulo 4-2-3-1: Igonen in porta; nella difesa a quattro Peetson, Paskotsi, Kuusk e Schjonning-Larsen dovrebbero essere i titolari, così come in mediana Palumets e Ainsalu; passando infine al reparto offensivo dell’Estonia, indichiamo sulla trequarti Yakovlev, Kait e Sinyavskiy dietro al centravanti Sappinen.

La risposta del c.t. ospite Ran Ben-Shimon per Israele potrebbe indicarci invece un modulo 4-4-1-1: il portiere Daniel Peretz; difesa a quattro con Abada, Nachmias, Shlomo e Gropper possibili titolari dall’inizio; linea a quattro pure per la mediana israeliana con Dor Peretz, Eliel Peretz, Jaber e Solomon che dovrebbero ricevere le maglie; Gloukh dovrebbe invece essere il trequartista alle spalle della prima punta Turgeman.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Estonia Israele secondo le quote dell’agenzia Snai. Partono nettamente favoriti gli ospiti, con il segno 2 quotato a 1,50 contro il valore di 4,00 in caso di pareggio e ben 6,50 qualora fosse l’Estonia a vincere a Tallinn.