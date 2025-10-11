Diretta Estonia Italia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, gruppo I

DIRETTA ESTONIA ITALIA, GATTUSO VUOLE IL MONDIALE

E’ in programma per sabato 11 ottobre 2025 alle ore 20:45 la diretta Estonia Italia. Presso l’A. Le Coq Arena di Tallinn il commissario tecnico Gennaro Gattuso tenterà di condurre la Nazionale italiana verso il successo così da conquistare altri tre punti preziosi per provare a staccare Israele ed avvicinare la Norvegia sempre in vetta al girone.

Nel gruppo I gli Azzurri sono attualmente in seconda posizione a quota 9, a sei lunghezze dalla squadra del fuori classe Erling Haaland ed a pari punti con la compagine allenata in panchina da Ran Ben Shimon contro cui hanno vinto per 5 a 4 nello scorso turno grazie al gol segnato nei minuti di recupero da Sandro Tonali.

L’ex centrocampista del Milan, oggi alla guida dell’Italia, in conferenza stampa alla vigilia ha toccato diversi argomenti sottolineando la necessità di poter contare ancor di più sulla verve offensiva di Moise Kean oltre ad aver chiarito che la mancata convocazione di Federico Chiesa è dovuta ad una decisione presa insieme col giocatore.

Mister Gattuso ha quindi fatto sapere di aver accolto i dubbi espressi dal calciatore del Liverpool in merito alle sue condizioni fisiche e si è anche detto in qualche modo geloso dell’ex compagno di Nazionale Fabio Cannavaro, già qualificato ai Mondiali con l’Uzbekistan al contrario dell’Italia. Ricordiamo l’Estonia è reduce, dopo aver pareggiato in amichevole senza segnare contro Andorra, proprio dalla cinquina patita contro gli italiani a Bergamo.

DIRETTA ESTONIA ITALIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In quanto partita della Nazionale di calcio, la diretta Estonia Italia sarà come di consueto trasmessa dalla RAI in televisione sul canale Rai 1. Chi non potesse essere presente davanti alla tv potrà anche sfruttare lo streaming garantito tramite l’applicazione ed il sito di Rai Play.

DIRETTA ESTONIA ITALIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Estonia Italia: sarà 5-4-1 dall’inizio per mister Jürgen Henn con Hein fra i pali protetto da Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets e Kõlvart, Kait, Vassiljev, Miller e Poom a formare il centrocampo mentre Sappinen sarà l’unica punta. Il ct Gennaro Gattuso dovrebbe invece impiegare il modulo 4-3-3 per gli ospiti con Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Dimarco in difesa, Barella, Tonali e Frattesi nel mezzo, Raspadori, Retegui e Kean in un tridente parecchio offensivo.

DIRETTA ESTONIA ITALIA, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers risultano impietose per gli uomini del tecnico Henn se si valuta il possibile esito finale della diretta Estonia Italia. Due agenzie di scommesse del calibro di Snai e Sisal ritengono entrambe che la vittoria degi Azzurri non debba essere quotata oltre l’1.08 e pure il segno x viene indicato già con un improbabile 10.00. La vittoria dei padroni di casa viene infine pagata addirittura a 22.00 dalla prima ed a 30.00 dalla seconda.