Diretta Estonia Italia/ Streaming video tv: qualificazioni Europei 2021 (basket)

Estonia Italia si gioca alle ore 18:00 di domenica 23 febbraio, in diretta dalla Saku Suurhall di Tallinn: siamo nella seconda giornata del gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2021 di basket, un girone all’italiana nel quale a qualificarsi per la fase finale saranno le prime due nazionali. Siamo reduci dall’esordio contro la Russia, per distacco la nostra avversaria più temibile; proprio presentando la partita di Napoli avevamo già detto che questo girone per poi noi è assolutamente relativo, poiché l’Italia è uno dei quattro Paesi scelti per ospitare la manifestazione e, di conseguenza, gli azzurri hanno già staccato il pass. Il che significa anche che le altre tre squadre (completate dalla Macedonia del Nord) lotteranno virtualmente in un raggruppamento tra loro, ma con il risultato ottenuto contro di noi che inciderà: ovvero, se gli azzurri arrivassero primi si qualificherebbero seconda e terza, e in generale le due meglio piazzate senza considerarci. Vedremo ora quello che succederà nella diretta di Estonia Italia, della quale possiamo cominciare a presentare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Estonia Italia sarà trasmessa esclusivamente per gli abbonati alla televisione satellitare: nello specifico il canale da consultare è Sky Sport Arena che trovate al numero 204 del decoder. In assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita delle qualificazioni agli Europei 2021 di basket anche in diretta streaming video, grazie al servizio fornito dall’emittente con il quale attivare l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ESTONIA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Estonia Italia dovrebbe presentarci una partita assolutamente abbordabile: la nazionale di Meo Sacchetti sulla carta è assolutamente superiore a quella baltica, che in epoca recente ha prodotto giocatori interessanti e che sono transitati anche dal nostro campionato ma che, sulla carta, vale molto meno e non fa parte dell’élite della pallacanestro internazionale. Del resto Meo Sacchetti affronta questo girone di qualificazione dandogli il giusto peso: si tratta di fatto di partite con le quali ripartire dopo la delusione Mondiale, e cominciare a testare una serie di elementi che potrebbero andare a implementare il roster per gli Europei. Giusto così, perché ci sono giocatori che meritano una chance tra i più giovani o anche tra i navigati che però per un motivo o per l’altro non hanno mai avuto spazio; quella che affronta le prime due partite del gruppo B è un’Italia che potremmo definire “sperimentale”, senza i grandi nomi (che sono impegnati in NBA o in Eurolega) ma che può davvero trovare altri leader (si pensi per esempio a Marco Spissu, fondamentale nella sua Sassari, o a Michele Vitali) così come sorprese che possano tirare a lungo il movimento. Il risultato di Tallinn non conta, ma è chiaro che vincere aiuta a costruire fiducia e autostima e in più chi scende sul parquet tiene in ogni caso a fare bella figura; sarà così anche oggi pomeriggio dunque.



