DIRETTA ESTONIA NORVEGIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo in campo per la diretta Estonia Norvegia, una partita che in questo momento appare scontata ma che non lo è stata in passato. La Norvegia infatti non ha battuto l’Estonia nelle ultime due partite; bisogna comunque dire che ogni singolo match tra queste due nazionali ha rappresentato un’amichevole, l’ultima di queste nel marzo di nove anni fa e terminata con il risultato di 0-0, ma il risultato più incredibile rimane comunque la vittoria dei baltici all’Ullevaal Stadion di Oslo nel novembre 2014, in quel caso a segnare il gol decisivo era stato Konstantin Vassiljev a metà del primo tempo.

DIRETTA/ Italia Moldavia (risultato 0-0) video streaming Rai 1: via con Ranieri e Frattesi! (9 giugno 2025)

Resta in ogni caso l’unico successo dell’Estonia a fronte di quattro vittorie scandinave e due pareggi; la Norvegia si è anche presa un 7-0 roboante nel febbraio 1995, su tre trasferte a Tallinn però ha vinto una sola volta ed è successo nell’aprile di vent’anni fa, quando Frode Johnsen e Daniel Braaten avevano lanciato la nazionale di Age Hareide prima che Aleksander Saharov accorciasse le distanze nel finale. Oggi per la prima volta in un contesto “ufficiale” abbiamo questa sfida che appare appunto a senso unico, ma aspettiamo il responso del campo per scoprirlo davvero: parola al match, la diretta Estonia Norvegia prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche/ Diretta gol live score: Macedonia ok! (9 giugno 2025)

DOVE VEDERE LA DIRETTA ESTONIA NORVEGIA IN STREAMING VIDEO TV

Dovrete essere abbonati per assistere alla diretta Estonia Norvegia, che infatti sarà trasmessa su Sky Sport Uno e, in diretta streaming video, sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

ESTONIA NORVEGIA: TUTTO SCONTATO A TALLINN?

La diretta Estonia Norvegia ci farà compagnia dalle ore 20:45 di lunedì 9 giugno 2025: presso la A. Le Coq Arena si gioca infatti la partita valida per la quarta giornata nelle qualificazioni Mondiali 2026. Anche l’Italia osserva con attenzione, perché venerdì gli azzurri hanno subito una scoppola dagli scandinavi e sono già in odore di playoff per la terza volta consecutiva, considerato come sono andati gli ultimi due si spalanca nuovamente il baratro ma noi ci concentriamo su una Norvegia che nel girone I sta facendo le onde, ed è prima in classifica con pieno merito avvicinandosi a un grande torneo che manca da ben 25 anni.

Probabili formazioni Italia Moldavia/ Quote: Spalletti cambia? (qualificazioni mondiali, oggi 9 giugno 2025)

L’Estonia fino a questo momento ha fatto il suo, possiamo dirla così: i baltici sono andati a vincere in Moldavia timbrando tre punti preziosi per il loro percorso, per il resto hanno perso due volte contro Israele e ora proveranno a continuare la marcia nel miglior modo possibile, sapendo che la fase finale del Mondiale potrebbe rimanere un’utopia. Partita invece importantissima per la Norvegia per restare in vetta a punteggio pieno e avvicinare l’obiettivo, aspettando ora che la diretta Estonia Norvegia prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte di campo, vale a dire leggere brevemente le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA NORVEGIA

Qualche dubbio per Jurgen Henn verso la diretta Estonia Norvegia, il modulo della nazionale baltica rimane il 4-2-3-1 e la difesa dovrebbe essere fatta con Schjonning-Larsen e Saliste sugli esterni e Kuusk-Paskotsi a proteggere il portiere Hein. I ballottaggi aperti sono sulla trequarti: Saarma e Jepihhin, ma anche Kristal, si giocano la maglia dal primo minuto e dunque rischiano Yakovlev e Sinyavskiy come forse anche Kait, nonostante il gol dell’illusione contro Israele, non è sicuro di giocare nemmeno Tamm perché davanti ci sono Anier e lo stesso Yakovlev che può fare il centravanti.

La Norvegia di Stale Solbakken ha idee precise, intanto dietro con Ajer e Heggem e il portiere Nyland, facendo correre Ryerson e Wolfe in qualità di terzini; a centrocampo potrebbe rimanere fuori Thorsbv semplicemente come turnover, il suo posto lo prenderebbe Berg (capitano del Bodo/Glimt) che dunque farebbe il frangiflutti davanti alla difesa con Odegaard e Berge che resterebbero confermati in qualità di mezzali. Per quanto riguarda il centravanti, Haaland dovrebbe avere la sua maglia; Sorloth allo stesso modo sembra poter agire sulla destra come già contro l’Italia, a sinistra invece è testa a testa tra Nusa e Schjelderup.

QUOTE E PRONOSTICO ESTONIA NORVEGIA

Con le quote Snai sulla diretta Estonia Norvegia notiamo un vantaggio incredibilmente netto a favore della nazionale ospite: abbiamo infatti un valore pari ad appena 1,07 volte la posta in palio sul segno 2 per la vittoria della Norvegia, addirittura con il segno 1 per il successo dell’Estonia il vostro guadagno corrisponderebbe a 25,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, ma è molto alta anche la quota per il pareggio – segno X – che porta in dote una vincita equivalente a 10,00 volte la vostra puntata.