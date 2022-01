Diretta Etiopia Capo Verde/ Streaming video tv: sfida tra outsider (Coppa d’Africa)

DIRETTA ETIOPIA CAPO VERDE: SFIDA TRA OUTSIDER

Etiopia Capo Verde è in diretta dallo stadio Paul Biya di Yaoundé, la capitale del Camerun: alle ore 20:00 di domenica 9 gennaio si gioca la partita valida per la prima giornata nel gruppo A di Coppa d’Africa 2021. Il torneo prende il via nel pomeriggio con l’esordio dei padroni di casa, che giocano contro il Burkina Faso: in questo girone possiamo dire senza timore di smentite (almeno sulla carta) che le due nazionali impegnate questa sera siano delle outsider, ma che tutto sommato possano anche provare a prendersi un posto negli ottavi di finale del torneo.

Conosciamo infatti la formula della Coppa d’Africa 2021: le prime due classificate di ogni girone volano nel tabellone ad eliminazione diretta, ma sono accompagnate dalle quattro migliori terze. C’è dunque margine di riuscita: del resto Capo Verde, pur non avendo mai fatto risultati straordinari in questo torneo, in epoca recente ha comunque mostrato di avere qualità mentre l’Etiopia era presente anche nel 2019, e potrebbe aver maturato esperienza. Vedremo quindi quello che succederà nella diretta di Etiopia Capo Verde, mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali della partita.

DIRETTA ETIOPIA CAPO VERDE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Etiopia Capo Verde, e in generale questo vale per tutte le partite di Coppa d’Africa 2021: il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, che negli ultimi mesi ha preso in mano parecchi eventi sportivi e copre anche questa manifestazione. Bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento al broadcaster – naturalmente a pagamento – e seguire i vari match in diretta streaming video, avvalendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ETIOPIA CAPO VERDE: RISULTATI E CONTESTO

Eccoci allora a poche ore dalla diretta di Etiopia Capo Verde: stiamo parlando di due nazioni profondamente diverse, di due nazionali che chiaramente all’interno della Coppa d’Africa non possono sperare di partire con chissà quali obiettivi in mente ma che se la possono giocare. Forse – anzi, sicuramente – il Camerun rimane superiore anche per il fatto di giocare in casa, ma il Burkina Faso (nonostante i due podi conquistati negli ultimi 9 anni, tra cui anche il secondo posto del 2013) è calato alla distanza e rappresenta un avversario che può essere battuto sulla partita secca.

Diciamo allora che questa sera Etiopia e Capo Verde andranno alla ricerca di una vittoria che, intanto, le metterebbe già sulla buona strada per la qualificazione, e poi contro il Burkina Faso potrebbero sfruttare lo slancio per provare addirittura a prendersi il secondo posto nel gruppo A. Da lì in avanti poi potrebbero anche succedere delle cose sorprendenti, perché la Coppa d’Africa ci ha abituati a ribaltare i rapporti di forza che esistono a priori; intanto sarà molto interessante scoprire quello che succederà tra poco al Paul Biya di Yaoundé nella diretta di Etiopia Capo Verde…



