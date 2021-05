Diretta Europei a squadre 2021 atletica/ Streaming video tv: via alle gare!

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE 2021 ATLETICA: SI COMINCIA

Si accende la diretta degli Europei a squadre 2021 di atletica leggera e in pedana a Chorzow solo tra pochi istanti, saranno tanti gli azzurri impegnati in questa magnifica rassegna continentale. Con 54 convocati l’Italia si è premurata di avere con sè parecchi big, pronti a dominare la manifestazione, fin da questa prima giornata. In tal senso ecco che due grandi star subito convocate in pedana sono Gianmarco Tamberi e Yeman Crippa, ma purtroppo Gimbo è assente e quindi mettiamo in copertina i 5000m, dove il pluriprimatista italiano delle Fiamme Oro rimane l’avversario a battere. Attenzione però anche Roberta Bruni nel salto con l’asta, fresca di record italiano e di qualificazione alle olimpiadi giapponesi, ma anche a Vittoria Fontana per i 100m e a Filippo Randazzo nel salto in lungo (che ha fatto scintille nell’ultima prova della Diamond league a Gateshead). Oggi ci aspettiamo dunque una parata di stelle: diamo allora il via alla diretta degli Europei a squadre 2021 di Atletica leggera! (agg Michela Colombo)

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE 2021 ATLETICA, COME SEGUIRE L’EVENTO IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Segnaliamo che la tv di stato ha previsto ampia copertura dell’evento, fissando alcune finestre in diretta tv: oggi l’appuntamento sarà dalle ore 15.25 alle ore 19.20 su Raisport, al numero 58 del telecomando del digitale terrestre. Di conseguenza le imprese dei nostri beniamini saranno disponibili in diretta streaming video tramite il noto servizio Raiplay.it. Ricordiamo che comunque, riferimento indispensabile per rimanere costantemente aggiornati su quanto accade a Chorzow sarà il portale ufficiale della Federazione Italiana di Atletica Leggera (www.fidal.it), come anche il sito ufficiale della manifestazione in Polonia (www.silesia21.com). CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE 2021 ATLETICA: IL FORMAT

Prima di dare spazio alla diretta degli Europei a squadre 2021 di atletica leggera, ci pare doveroso, andare a ricordare un po’ il format, davvero particolare, di questa rassegna continentale che sarà utile antipasto outdoor per molti atleti che solo tra poche settimane presenzieranno alle Olimpiadi di Tokyo. Fedele al nome, oggi a Chorzow si sfideranno otto squadre, ovvero otto nazionali e dunque Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Portogallo, Spagna, Ucraina: per ogni formazione verrà schierato un solo atleta nelle varie discipline in programma e verranno assegnati dei punti in base ai piazzamento ottenuto. Si sommeranno di conseguenza i risultati ottenuti da uomini e donne e ovviamente chi avrà più punti solleverà il trofeo: obiettivo chiaramente primario dei nostri azzurri, per cui pure l’impresa non sarà facilissima, nonostante i tanti big convocati. (agg Michela Colombo)

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE 2021 ATLETICA: AL VIA LA MANIFESTAZIONE

Si accenderà oggi, sabato 29 maggio 2021, la diretta degli Europei a squadre di atletica leggera 2021: la vecchia Coppa Europa torna sotto ai riflettori con un format rinnovato e più snello e fa tappa quest’anno a Chorzow in Polonia, dove pure sono attesi parecchi azzurri, pronti a regalarci grandissime emozioni nell’outdoor.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti dalla nostra selezione nazionale agli Europei Indoor di Torun nello scorso mese di marzo, ecco che siamo ancora in Polonia, per disputare la manifestazione storicamente riservata alle nazionali (che pure da qualche anno ha cambiato denominazione): protagonisti i ben 54 azzurri selezionati dalla Federazione (equamente divisi tra uomini e donne), impazienti di mettersi alla prova contro i big dell’atletica continentale, anche in vista del prossimo impegno a cinque cerchi, ormai davvero vicino. Ci attendiamo grandi scintille da parte dei nostri azzurri!

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE 2021, IL PROGRAMMA ODIERNO

Impazienti di dare la parola alla pedana polacca per le prime prove degli Europei a squadre di atletica leggera, in diretta da Chorzow, in Polonia, tocca prima controllare da vicino anche il programma di gare, davvero fittissimo, che ci allieterà già in questo sabato 29 maggio, primo giorno della manifestazione continentale. Lista alla mano vediamo che primo impegno della giornata sarà alle ore 15.30 con le prove femminili del lancio del martello e del salto con l’asta, a cui faranno seguito le gare dei 400m ostacoli donne e pure dei 400m ostacoli e del salto in lungo maschili: di fila pronti ad assistere alle gare dei 100m uomini e donne, come pure al lancio del disco e dei 3000m femminili. Solo alle 17.01 spazio alla prova del salto in alto maschile, dove purtroppo spicca tra i partecipanti l’assenza del nostro Gianmarco Tamberi: a Chorzow sarà poi spazio per le gare del lancio del disco e degli 800m femminili, come del lancio del peso, dei 5000m (con il primatista azzurro Yeman Crippa), dei 1500m e del giavellotto per gli uomini. Solo alle ore 18.10 riflettori puntati sulle gare, uomini e donne, dei 400m e del lancio del giavellotto, come pure del salto triplo: alle ore 18.40 avremo la prova dei 3000 femminile e infine le staffette della 4x100m dove la nostra Italia punta a un risultato importante.

