Diretta Europei a squadre 2021/ Streaming video tv: ultime gare a Chorzow!

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE 2021: ULTIMA GIORNATA A CHORZOW

Siamo in diretta per gli Europei a squadre 2021 di Atletica Leggera a Chorzow, oggi domenica 30 maggio 2021: eccoci alla seconda e ultima giornata per la prestigiosa rassegna, gran debutto dell’outdoor della grande atletica continentale, che sta affinando la preparazione in vista dei prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Dopo dunque le grandi emozioni vissute ieri sulla pedana polacca con i nostri azzurri (Crippa e Tamberi soprattutto), ecco che i nostri beniamini saranno ancora sotto ai riflettori per conquistare podi e punti che varranno la Coppa al termine della competizione.

Ricordiamo infatti che per ogni gara, ognuna delle otto squadre nazionali presenti (Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Portogallo, Spagna, Ucraina) schiererà un solo atleta e a seconda dei risultati verranno assegnati dei punti, che successivamente sommati (tra uomini e donne) concederanno al migliore, la prestigiosa Coppa. Obiettivo del’Italia, dopo gli ottimi risultati raggiunti, è concorrere almeno per podio finale, se non per il primo gradino, comunque alla portata, nonostante la forte concorrenza di Polonia e Germania. Sarà lotta fino all’ultima gara: ci attende una diretta gli Europei a squadre 2021 di atletica davvero palpitante oggi.

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE 2021 ATLETICA, COME SEGUIRE L’EVENTO IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Segnaliamo che la tv di stato ha previsto ampia copertura dell’evento, fissando alcune finestre in diretta tv: oggi l’appuntamento sarà dalle ore 12.55 alle ore 16.20 su Raisport, al numero 58 del telecomando del digitale terrestre. Di conseguenza le imprese dei nostri beniamini saranno disponibili in diretta streaming video tramite il noto servizio Raiplay.it. Ricordiamo che comunque, riferimento indispensabile per rimanere costantemente aggiornati su quanto accade a Chorzow sarà il portale ufficiale della Federazione Italiana di Atletica Leggera (www.fidal.it), come anche il sito ufficiale della manifestazione in Polonia (www.silesia21.com).

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE 2021 ATLETICA LEGGERA: IL PROGRAMMA

Impazienti di dare la parola alla pedana di Chorzow per la seconda e ultima giornata in diretta per gli Europei a squadre 2021, pure è necessario ora verificare anche quanto ci riserva il programma ufficiale della manifestazione oggi, davvero ricchissimo di grandi gare. Ecco che oggi si partirà alle ore 13.00 con la prova maschile del salto con l’asta, a cui faranno subito seguito le gare per gli uomini del lancio del martello e dei 110m ostacoli, come il salto un lungo e i 100 ostacoli femminili. Di fila avremo poi le gare riservate agli uomini degli 800m dei 3000m siepi e del lancio del disco, intervallate da quelle al femminile per il salto in alto, i 5000m, il lancio del peso e i 200. Da programma solo alle ore 14.58 sarà spazio per la finale dei 200m maschile e del salto triplo, con di fila per le donne i 1500m e il lancio del giavellotto: proseguendo avremo i 3000m uomini, e a chiusura della manifestazione continentale, le staffette, uomini e donne dei 4x400m.



