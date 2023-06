DIRETTA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2023/ Video streaming Rai: i precedenti polacchi (sabato 24 giugno)

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2023: I PRECEDENTI

Mentre si avvicina la diretta degli Europei a squadre atletica 2023, abbiamo già ricordato che pure nel 2021 questa manifestazione si disputò nella città polacca di Chorzow. Il ricordo è gradevole per l’Italia, che chiuse al secondo posto con un totale di 179 punti, alle spalle solamente dei padroni di casa della Polonia, che vinsero con 181,50 punti – la formula era diversa, nella massima divisione gareggiavano solamente otto Nazionali che in realtà furono sette a causa della rinuncia dell’Ucraina; terza e di bronzo fu la Gran Bretagna.

Fu un ottimo risultato per l’Italia, sulla strada verso le Olimpiadi di Tokyo che un paio di mesi più tardi ci avrebbero portato addirittura cinque medaglie d’oro in atletica leggera (dobbiamo però ricordare che agli Europei a squadre non ci sono gare di marcia). Già nel 2019 però si era di scena in Polonia, in quel caso nella città di Bydgoszcz: l’Italia quattro anni fa chiuse al quarto posto con 316 punti (le Nazionali partecipanti erano allora dodici), la vittoria andò pure in quel caso alla Polonia con 345 punti davanti a Germania e Francia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv degli Europei a squadre atletica 2023 sarà fornita dalla televisione di stato, alternandosi fra il canale tematico Rai Sport (numero 58) e Rai Due, con la telecronaca di Franco Bragagna e il commento tecnico di Stefano Tilli e Guido Alessandrini, mentre le interviste saranno a cura di Marco Tripisciano. Gli Europei a squadre atletica 2023 saranno visibili anche in diretta streaming video, tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, disponibili per tutti.

QUALI SARANNO LE PRIME TRE NAZIONALI?

Oggi, sabato 24 giugno, sarà la seconda giornata in compagnia della diretta degli Europei a squadre atletica 2023 a Chorzow, in Polonia. Si tratta di una competizione molto particolare, perché non premia i singoli atleti o comunque i vincitori delle singole competizioni, bensì si stila una classifica unica che al termine di tre giorni di gare (quindi domani sera) incoronerà la Nazionale di atletica leggera più forte del continente – attenzione perché ieri sera c’era l’Italia al primo posto. Storicamente era la Coppa Europa, dal 2009 si parla invece di Europei a squadre di atletica e la curiosità è che stiamo vivendo la terza edizione consecutiva degli Europei a squadre di atletica ospitata in Polonia e la seconda consecutiva a Chorzow, dopo quella del 2021, mentre nel 2019 era stata Bydgoszcz la città ospitante.

Ricordiamo che la diretta degli Europei a squadre atletica 2023 vede in gara 16 Nazionali e che ogni singolo evento mette quindi in palio altrettanti punti, da 16 per il primo classificato a scalare fino a un punto per l’ultimo. Al termine dei tre giorni di gare avremo naturalmente le premiazioni per le prime tre Nazionali, mentre le ultime tre saranno retrocesse in seconda divisione per la prossima edizione degli Europei a squadre di atletica leggera. Ricordata quindi ancora una volta la formula particolare di questo evento, non ci resta che scoprire quale sarà il programma delle gare di oggi, sabato 24 giugno, per la seconda giornata della diretta degli Europei a squadre atletica 2023.

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2023: IL PROGRAMMA DI OGGI

La diretta degli Europei a squadre atletica 2023 ci proporrà oggi, sabato 24 giugno, ben 13 eventi – in totale sono 37, dei quali 18 maschili, altrettanti femminile e una staffetta mista. Oggi si comincerà alle ore 15.10, quando prenderà il via un ricchissimo programma di gare di questo sabato pomeriggio con il lancio del martello maschile, mentre alle ore 15.20 sarà la volta del salto in lungo sempre maschile. La prima gara femminile è fissata per le ore 15.55 e sarà il salto con l’asta, mentre in pista i primi appuntamenti saranno alle ore 16.05 con i 110 ostacoli e alle ore 16.25 con i 100 ostacoli, naturalmente la prima gara al maschile e la seconda riservata alle donne.

Avremo poi alle ore 16.50 gli 800 metri femminili e alle ore 17.10 ancora mezzofondo con i 1500 metri maschili, mentre alle ore 17.15 partirà la gara del lancio del disco maschile e alle ore 17.26 sarà la volta del salto triplo femminile. Le gare ad ostacoli andranno ancora una volta in coppia, ecco allora alle ore 17.40 i 400 hs femminili e alle ore 18.05 la stessa gara al maschile. Il gran finale del sabato in compagnia della diretta degli Europei a squadre atletica 2023 sarà invece affidato alle due staffette 4×100, alle ore 18.30 quella femminile e infine alle ore 18.50 quella maschile.











