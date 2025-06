Diretta Europei a squadre atletica 2025 streaming video Rai: orario e risultato live delle gare in programma oggi, domenica 29 giugno

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2025: IL GIORNO DECISIVO!

Oggi si decide tutto, domenica 29 giugno 2025 è infatti l’ultima giornata per la diretta Europei a squadre atletica 2025 dall’Estadio de Vallehermoso di Madrid, dove quindi scopriremo quale sarà la Nazione vincitrice di questa edizione della ex Coppa Europa che due anni fa l’Italia ha vinto per la prima volta.

Difendere il titolo non sarà semplice, anche a causa di alcune defezioni o gare che hanno reso meno del previsto, ma d’altronde non sono mancate anche prestazioni eccellenti: è la solita girandola di emozioni degli Europei a squadre, dove decine di gare servono per costruire una sola classifica finale.

Oggi può ancora succedere molto, anche perché sono ben dodici le specialità ancora da disputare. Le nostre tre punte di giornata dovrebbero essere Leonardo Fabbri nel getto del peso, Larissa Iapichino nel salto in lungo e Yeman Crippa sui 5000 metri, ma ovviamente sarà decisivo cercare di ottenere il massimo di punti possibile in ogni singola gara.

Questo è il fascino della diretta Europei a squadre atletica 2025: premiare la forza complessiva di un movimento nazionale, per l’Italia la vittoria del 2023 ha certificato un momento eccellente confermato poi con il primo posto nel medagliere dell’Europeo “classico” a Roma l’anno scorso, oggi invece sapremo tutto su questa nuova edizione di quella che tanti chiamano ancora Coppa Europa…

EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Europei a squadre atletica 2025 in tv dovrebbe essere oggi in chiaro integralmente su Rai Sport (canale 58) dalle ore 17.45 e quindi in diretta streaming video con sito o app di Rai Play.

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2025: IL PROGRAMMA E LE GARE DI OGGI

Abbiamo già accennato al fatto che anche oggi avremo dodici specialità nel programma della diretta Europei a squadre atletica 2025, a partire dalle ore 18.00. Tra le prime competizioni ci sarà il getto del peso maschile, quindi il nostro primo big sarà Leonardo Fabbri, mentre il salto in lungo femminile con Larissa Iapichino avrà inizio alle ore 19.59. Da citare nella prima parte del programma anche le due gare sui 200 metri, con Dalila Kaddari in campo femminile e Fausto Desalu per gli uomini.

Nel finale della diretta Europei a squadre atletica 2025 attireranno l’attenzione invece in modo particolare le gare più lunghe, ad esempio avremo Federico Riva in azione sui 1500 metri e poi naturalmente il già citato Yeman Crippa sui 5000 metri dalle ore 21.10, subito prima della conclusione che sarà affidata alla staffetta 4×400 mista, che sarà l’ultimo evento dell’intera manifestazione di Madrid, in calendario alle ore 21.46.