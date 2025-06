Diretta Europei a squadre atletica 2025 streaming video Rai: orario e risultato live delle gare, l’Italia è detentrice (oggi venerdì 27 giugno)

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2025: VIA ALLE GARE!

L’inizio delle gare per la diretta Europei a squadre atletica 2025 ci fornisce naturalmente il pretesto perfetto per parlare dell’edizione di due anni fa in Polonia che, come abbiamo già ampiamente accennato, ha visto la prima vittoria di sempre per l’Italia nella classifica finale. Per la precisione, gli Azzurri avevano raccolto un totale di 426,50 punti, per precedere i padroni di casa della Polonia che furono secondi con 402,50 punti, mentre la terza posizione andò alla Germania con 387,50 punti.

Parlando delle singole gare, l’Italia ne vinse ben sette: cinque in campo maschile con Samuele Ceccarelli nei 100 metri, Alessandro Sibillo sui 400 hs, capitan Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Tobia Bocchi nel salto triplo e Zane Weir nel getto del peso, più i due successi femminili con Nadia Battocletti sui 5000 metri e Sara Fantini nel lancio del martello. Ricordi dolcissimi che speriamo naturalmente di confermare da qui a domenica a Madrid con la diretta Europei a squadre atletica 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Europei a squadre atletica 2025 in tv sarà in chiaro per tutti su Rai Sport (canale 58) e quindi in diretta streaming video con sito o app di Rai Play.

L’ITALIA PROTAGONISTA

Nel 2023 l’Italia ha vinto la classifica finale per la prima volta nella storia, gli Azzurri quindi saranno al centro dell’attenzione nella diretta Europei a squadre atletica 2025 oggi, venerdì 27 giugno, all’Estadio de Vallehermoso di Madrid, dove si andrà avanti a gareggiare fino a domenica per l’ex Coppa Europa.

Il meccanismo è semplice: in ogni specialità gareggia un atleta per ogni nazione e porta punti in base al piazzamento ottenuto, si stila una classifica unica che domenica ci dirà quale sarà la nazione vincitrice al termine della diretta Europei a squadre atletica 2025. Servono quindi i campioni ma serve soprattutto un movimento completo, che ottenga punti un po’ ovunque per laureare infine la nazione più completa dell’atletica leggera europea.

Nel 2023 si era a Chorzow, in Polonia, e l’Italia ottenne la grande soddisfazione della prima vittoria di sempre, anche compresa la vecchia Coppe Europa che dal 2009 è stata sostituita dall’attuale competizione. Considerando che poi nel 2024 abbiamo dominato il medagliere degli Europei “classici” a Roma, le aspettative sugli Azzurri sono di nuovo alte…

Saranno tante le stelle in gara per l’Italia in questi giorni, naturalmente a seconda del calendario delle proprie specialità, motivo per cui adesso andiamo a presentare in maggiore dettaglio che cosa succederà in questo bel venerdì sera a Madrid per la diretta Europei a squadre atletica 2025…

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2025: IL PROGRAMMA DI OGGI

Possiamo allora annotare che oggi saranno undici le specialità in programma nella diretta Europei a squadre atletica 2025, a partire dalle ore 18.20, quando il via sarà dato con il lancio del martello maschile. Gli appuntamenti più affascinanti saranno quelli con i 100 metri: alle ore 21.18 le donne con la nostra Zaynab Dosso per l’Italia e alle ore 21.35 gli uomini, restando alle stelle femminili possiamo aggiungere che alle ore 20.00 avremo i 5000 metri con Nadia Battocletti in copertina.

In precedenza ci saranno già state le due gare sui 400 metri, mentre in pedana seguiremo il getto del peso femminile. Al maschile attenzione a Francesco Pernici in crescita sugli 800 metri e Ala Zoghlami per quanto riguarda i 3000 siepi, nella seconda parte del programma avremo anche il lancio del disco femminile e il salto triplo maschile, nel quale purtroppo dovremo fare a meno di Andy Diaz. Un’assenza che pesa, ma in una competizione nella quale conta la classifica complessiva, è importante che ognuno faccia la sua parte nella diretta Europei a squadre atletica 2025…