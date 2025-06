Diretta Europei a squadre atletica 2025 streaming video Rai: orario e risultato live delle gare in programma oggi, sabato 28 giugno

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2025: VIA ALLE GARE!

Comincia il sabato in compagnia della diretta Europei a squadre atletica 2025 e subito vedremo in azione Mattia Furlani, che due anni fa aveva raccolto un secondo posto alle spalle del greco Miltiadis Tentoglou, una sfida che nel giro di poco tempo è già diventata un grande classico tra il veterano ellenico e il grande talento azzurro classe 2005. Per descrivere il valore di Mattia Furlani, basterebbe dire che il nostro saltatore da quando gareggia definitivamente tra i grandi non ha mai fallito l’appuntamento con il podio nei grandi eventi.

Diretta europei squadre atletica 2025/ Video streaming Rai: Biasutti chiude secondo! (oggi 27 giugno)

Nel 2024 gli argenti ai Mondiali indoor e agli Europei e infine naturalmente la perla del bronzo alle Olimpiadi di Parigi, mentre il mese di marzo 2025 ha portato a Mattia Furlani nel giro di un paio di settimane l’argento agli Europei indoor e soprattutto l’oro ai Mondiali di Nanchino, sempre al coperto. Mattia Furlani quindi oggi gareggia come campione del Mondo indoor in carica e sarà di conseguenza uno degli uomini da copertina per la diretta Europei a squadre atletica 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Maureen Koster cade e sviene agli Europei indoor 2025 di atletica/ Momenti di paura per l’olandese

EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Europei a squadre atletica 2025 in tv sarà in chiaro su Rai Sport (canale 58) e in diretta streaming video con sito o app di Rai Play, che coprirà anche le fasce non trasmesse in tv.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2025 RAIPLAY

TANTI PUNTI OGGI!

Siamo a sabato 28 giugno 2025 e questo significa che è destinata ad entrare sempre più nel vivo la diretta Europei a squadre atletica 2025, che anche oggi ci farà compagnia dall’Estadio de Vallehermoso di Madrid, con la Spagna che è infatti il Paese organizzatore di questa edizione della ex Coppa Europa.

DIRETTA EUROPEI ATLETICA INDOOR 2025/ Video streaming Rai: medaglia d'oro per Zaynab Dosso! (oggi 9 marzo)

Come avremo modo di scoprire leggendo fra poco il programma delle gare odierne, l’Italia avrà carte molto importanti da giocare oggi verso l’obiettivo della difesa del titolo conquistato due anni fa in Polonia, il primo di sempre per l’atletica leggera italiana, a conferma di una enorme crescita del movimento nel suo complesso, non solo con alcune “punte” straordinarie.

In fondo è proprio questa l’essenza della diretta Europei a squadre atletica 2025, che è la manifestazione che esalta la completezza delle Nazionali più forti, capaci di conquistare il massimo numero di punti possibili in ogni singola gara per poi provare a primeggiare nella classifica unica che domani sera ci indicherà i vincitori.

Questo comunque nulla toglie al fatto che sarà bello seguire ogni singola gara ed analizzare anche le prestazioni individuali specie degli Azzurri più forti: scopriamo allora adesso chi di loro scenderà in pista oppure in pedana nelle prossime ore a Madrid per la diretta Europei a squadre atletica 2025…

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2025: PROGRAMMA E GARE OGGI

Dodici specialità andranno a caratterizzare il programma di oggi nella diretta Europei a squadre atletica 2025, a partire dalle ore 18.00, un inizio che per noi sarà subito fortissimo perché parliamo del salto in lungo maschile e quindi di Mattia Furlani. Attenzione però anche ad altre gare della prima parte della sessione: dalle ore 18.17 il lancio del martello femminile con Sara Fantini e alle ore 19.22 i 110 hs con Lorenzo Simonelli, ci giocheremo quindi carte molto importanti per raccogliere tanti punti.

A proposito di ostacoli, un altro nome di spicco per l’Italia oggi nella diretta Europei a squadre atletica 2025 sarà quello di Alessandro Sibilio, che alle ore 20.41 sarà impegnato sui 400 hs, mentre toccherà a Matteo Sioli non far rimpiangere Tamberi nel salto in alto maschile, che prenderà il via alle ore 19.49. Spendiamo le ultime citazioni per ricordare le due staffette 4×100: ci sarà quindi il brivido della velocità con la gara maschile e quella femminile verso il finale di serata, dalle ore 21.20 in poi.