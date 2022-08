Diretta Europei atletica 2022/ Streaming video Rai: programma e italiani (15 agosto)

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2022: LA GIORNATA INAUGURALE!

Finalmente la prima giornata degli Europei atletica 2022 sta per farci compagnia: siamo a Monaco, e lunedì 15 agosto verranno aperte le danze sulla kermesse continentale. Va ricordato che poco tempo fa abbiamo vissuto il grande appuntamento dei Mondiali; l’Italia purtroppo non ha saputo replicare i fasti delle Olimpiadi di Tokyo – del resto sarebbe stato difficile – ma si è comunque tolta belle soddisfazioni, naturalmente con Massimo Stano e Elena Vallortigara che sono saliti sul podio.

La diretta degli Europei atletica 2022 ci dirà a che punto siamo nel percorso; a caccia di riscatto andranno soprattutto Gianmarco Tamberi e i velocisti, con Filippo Tortu che era rimasto fuori dalla finale dei 200 per questione di millimetri e Marcell Jacobs che ai Mondiali la finale non l’ha nemmeno corsa, per il riacutizzarsi di un infortunio che lo ha obbligato a bordo pista su consiglio del suo staff. Ora però, aspettando che la diretta degli Europei atletica 2022 Monaco ci faccia compagnia, andiamo a scoprire quale sia il programma del giorno con gli italiani in gara lunedì 15 agosto.

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv degli Europei atletica 2022 sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD sarà in generale il canale di riferimento al mattino e nella prima parte del pomeriggio, mentre la sessione pomeridiana e serale degli Europei atletica 2022 avrà l’appuntamento su Rai 2 e, di conseguenza, per l’assegnazione delle medaglie o comunque la seconda parte della giornata vi dovrete rivolgere al secondo canale della televisione di stato.

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2022: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

La giornata inaugurale degli Europei atletica 2022 sarà già ricca di protagonisti azzurri. Alle ore 10:00 Nick Ponzio, che ha ottenuto la finale ai Mondiali, gareggerà nelle qualificazioni del getto del peso insieme a Sebastiano Bianchetti e Leonardo Fabbri, mentre cinque minuti più tardi inizieranno le fatiche di Dario Dester, che sarà impegnato nel decathlon e dunque tornerà più volte in pista o pedana nel corso della giornata. Alle ore 10:25 Roberta Bruni si cimenterà nelle qualificazioni del salto con l’asta; le due maratone partiranno rispettivamente alle ore 10:30 (femminile) con Giovanna Epis e Anna Incerti, e alle ore 11:30 (uomini) con Aouani, Cuneaz, D’Onofrio, La Rosa e Meucci a caccia del podio.

Una delle gare più attese è quella dei 100 metri femminili: qui avremo Zaynab Dosso, Gloria Hooper e Irene Siragusa a partire dalle 11:05, poi ecco Daisy Osakue e Stefania Strumillo nelle qualificazioni del lancio del disco femminile. I 400 metri maschili prenderanno il via alle ore 19.00 con le batterie nelle quali vedremo all’opera Lorenzo Benati, Davide Re e Edoardo Scotti; alle ore 19:35 spazio alle donne con Alice Mangione, Anna Polinari e Virginia Troiani, mentre alle ore 20:05 il salto triplo maschile vedrà in pedana Tobia Bocchi, Andrea Dallavalle e Emmanuel Ihemeje. L’unica gara che assegna medaglie è quella del getto del peso maschile di cui abbiamo già parlato; la finale sarà alle 20:58, preceduta dalle batterie dei 1500 metri maschili con Pietro Arese e Ossama Meslek a gareggiare per l’Italia.











