Diretta Europei atletica 2022/ Streaming video Rai: programma e italiani (16 agosto)

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2022: LA SECONDA GIORNATA!

Archiviata la prima giornata, gli Europei atletica 2022 tornano a farci compagnia martedì 16 agosto: si parte la mattina presto (ore 9:05) e avremo come sempre una giornata ricca di gare e appuntamenti, con tanti italiani in competizione. Ricordiamo che siamo a Monaco di Baviera, e che poco tempo fa abbiamo vissuto i Mondiali: a Eugene, in Oregon, l’Italia non ha particolarmente brillato ma si è comunque ritagliata belle soddisfazioni, anche se certamente quella meravigliosa estate 2021 che si è registrata alle Olimpiadi di Tokyo è rimasta un unicum.

Sapevamo che sarebbe andata in questo modo: nella diretta degli Europei atletica 2022 l’assenza di nazionali che sono autentiche corazzate potrebbe aiutarci a portare a casa qualche titolo prestigioso, ma bisognerà vedere quello che succederà in pista e pedana aspettando magari i nostri “pesi massimi”, alcuni dei quali inizieranno a competere già oggi. Ora noi andiamo a scoprire quello che è il programma degli Europei atletica 2022 per la giornata di martedì 16 agosto, pronti eventualmente a essere stupiti dagli atleti di casa nostra…

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv degli Europei atletica 2022 sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD sarà in generale il canale di riferimento al mattino e nella prima parte del pomeriggio, mentre la sessione pomeridiana e serale degli Europei atletica 2022 avrà l’appuntamento su Rai 2 e, di conseguenza, per l’assegnazione delle medaglie o comunque la seconda parte della giornata vi dovrete rivolgere al secondo canale della televisione di stato. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2022: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

La giornata di martedì 16 agosto agli Europei atletica 2022 si apre con Dario Dester, che prosegue le sue fatiche nel decathlon; alle 9:50 subito un appuntamento importante, perché Larissa Iapichino va a caccia della qualificazione nel salto in lungo e subito dopo avremo le donne dei 1500 metri, sempre in batteria. Alle 11:40 i 3000 siepi maschili con Ala e Osama Zoghlami insieme ad Ahmed Abdelwahed; l’appuntamento di Sara Fantini con il lancio del martello è alle 122.15. Avremo altre qualificazioni, e qui balza all’occhio la presenza di Gianmarco Tamberi.

Il salto in alto parte alle 18:35 e Gimbo sarà in pedana con Marco Fassinotti, con il quale aveva avuto un alterco agli Assoluti Italiani. Alle 20:05 invece ecco il momento di Marcell Jacobs: il campione olimpico, che ha dovuto rinunciare alla finale mondiale, torna in pista per la semifinale dei 100 metri (insieme a Chituru Ali) e per lui sarà caccia alla gara per la medaglia d’oro. Che, eventualmente, sarà già questa sera: Jacobs potrebbe tornare alle 22:15 per il podio, prima però avremo la finale del lancio del disco femminile, quella dei 5000 metri maschili e, a seguire, i 100 metri femminili che alle ore 22:25 chiuderanno il programma del giorno.











