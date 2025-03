DIRETTA EUROPEI ATLETICA INDOOR 2025: OGGI I PRIMI TITOLI

Finalmente nella diretta Europei atletica indoor 2025 è arrivato il momento di assegnare i primi titoli: la manifestazione iridata è di stanza ad Apeldoorn, in Olanda, è iniziata ieri ma sarà solo oggi, venerdì 7 marzo, che risuoneranno i primi inni nazionali con le premiazioni in una giornata davvero intensa. L’Italia è arrivata qui con una spedizione formata da 39 atleti: mancano sicuramente alcuni nomi di spicco come quello di Marcell Jacobs e quello di Gianmarco Tamberi, ma possiamo anche dire che ultimamente la nostra atletica ha fatto un bel salto in avanti a cominciare dalla vittoria degli Europei a squadre, per poi vivere conferme tra cui le Olimpiadi di Parigi.

Possiamo allora dire che, al netto delle assenze, l’Italia possa puntare a migliorare il bottino che aveva caratterizzato l’edizione di due anni fa a Istanbul, sicuramente anche nella diretta Europei atletica indoor 2025 abbiamo i nostri uomini di punta ma non è affatto detto che non possano uscire altri nomi a sorpresa, la batteria dei convocati è anche particolarmente giovane e dunque sarà interessante scoprire, a cominciare da oggi, se riusciremo a portare a casa qualche titolo o qualche medaglia, per il momento andiamo a presentare quale sarà il programma della sessione serale ad Apeldoorn.

COME VEDERE LA DIRETTA EUROPEI ATLETICA INDOOR 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Europei atletica indoor 2025 il riferimento sarà Rai Sport HD al numero 58 del digitale terrestre, con possibilità di diretta streaming video garantita dal sito e dall’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING EUROPEI ATLETICA INDOOR 2025 RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI ATLETICA INDOOR 2025: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

La diretta Europei atletica indoor 2025 vivrà una prima sessione mattutina ma, come da tradizione, sarà solo nel tardo pomeriggio che si inizieranno ad assegnare le medaglie. Nello specifico alle ore 18:50 prenderà il via la finale del salto triplo maschile, seguita poi da quella del salto in lungo maschile nella quale Mattia Furlani, già splendido bronzo alle Olimpiadi e in ottima forma anche oggi, andrà alla ricerca della medaglia d’oro. Si proseguirà poi con la finale dei 1500 metri femminili e maschili, una in fila all’altra; la chiusura della giornata sarà invece dedicata alla velocità.

Infatti nella diretta Europei atletica indoor 2025 le ultime due gare del giorno saranno i 60 ostacoli, anche in questo caso prima le donne e poi gli uomini; nel corso della serata poi non saranno da perdere le semifinali dei 400 metri, una delle prove più interessanti anche se bisognerà aspettare per scoprire chi riuscirà a laurearsi campione continentale. Finalmente è quasi arrivato il momento di cedere la parola ai tanti protagonisti che su pista e pedana di Apeldoorn si daranno battaglia nella diretta Europei atletica indoor 2025.