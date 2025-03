DIRETTA EUROPEI ATLETICA INDOOR 2025: ECCO CECCARELLI E IAPICHINO!

Un’altra giornata in compagnia della diretta Europei atletica indoor 2025 sta per farci compagnia: sabato 8 marzo sarà la penultima di una kermesse che, come da tradizione, occupa di fatto un fine settimana e che per quest’anno è di stanza ad Apeldoorn, in Olanda. L’Italia vi si è presentata con una squadra che possiamo dire in rinnovamento: per motivi diversi mancano alcune star come Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, sono stati lasciati a casa certi giovani emergenti ma sicuramente la nostra spedizione racconta di un movimento, quello dell’atletica nazionale, che è in crescita come confermato dagli ultimi appuntamenti cui abbiamo assistito.

Per questo motivo la diretta Europei atletica indoor 2025, di fatto la prima grande manifestazione dell’anno, è da seguire con attenzione perché poi ci lanceremo verso i Mondiali e le varie tappe della Diamond League, momenti nei quali bisognerà affinare risultati che stanno già entusiasmando – in certi casi – e che andranno poi confermati. Intanto noi possiamo concentrarci sulla giornata del sabato agli Europei atletica indoor 2025 e, senza indugiare oltre, possiamo andare a presentare quello che sarà il programma serale, quello in cui ovviamente sono in palio le medaglie.

COME SEGUIRE LA DIRETTA EUROPEI ATLETICA INDOOR 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Anche oggi la diretta Europei atletica indoor 2025 viene fornita da Rai Sport, dunque in chiaro per tutti; avrete anche la possibilità della diretta streaming video, semplicemente visitando il sito di Rai Play o installando la relativa applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING EUROPEI ATLETICA INDOOR 2025 SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI ATLETICA INDOOR 2025: IL PROGRAMMA DELLA SERATA

Andiamo subito a dire allora che la diretta Europei atletica indoor 2025 proporrà oggi i 60 metri maschili: le finali andranno in scena alle ore 19:10 ma alle 21:40 avremo la finale, qui purtroppo non ci sarà più il derby tra Jacobs e Samuele Ceccarelli, che due anni fa avevano raccolto rispettivamente argento e oro, ma il livornese sarà presente ed è uno degli atleti da osservare con attenzione, perché dopo il titolo a Istanbul ha faticato a mantenersi su quei livelli. Il programma sarà aperto dalla finale del salto triplo maschile, poi sarà sempre intrigante assistere al salto con l’asta femminile e naturalmente al salto in alto maschile, anche se appunto senza il nostro Tamberi.

Ceccarelli a parte, il grande highlight di serata nella diretta Europei atletica indoor 2025, per quanto riguarda l’Italia, sarà rappresentato dalla finale del salto in lungo femminile: andrà a caccia di gloria Larissa Iapichino, che dopo la delusione olimpica si era anche presa un periodo di pausa ma ora vuole finalmente fare il grande passo in avanti. Avremo poi la finale dei 400 metri maschili, a chiudere il programma del giorno ecco la sempre attesissima finale dei 200 femminili che ci dirà come cambieranno i rapporti di forza, a livello continentale, nella velocità. Non resta che aspettare che si gareggi…