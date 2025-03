DIRETTA EUROPEI ATLETICA INDOOR 2025: SI COMINCIA!

Abbiamo citato il getto del peso come evento da seguire con la massima attenzione oggi nella diretta Europei atletica indoor 2025, possiamo allora ricordare che il campione d’Europa indoor in carica della specialità è il nostro Zane Weir, che il 3 marzo 2023 a Istanbul si impose con la misura di 22.06 metri, al termine di una finale che fu completamente diversa per i due campioni Azzurri del getto del peso. Infatti Weir vinse l’oro con la già citata misura, che per l’italo-sudafricano sancì il successo davanti al ceco Tomáš Staněk, secondo con la misura di 21.90 metri, mentre il terzo posto e il bronzo andarono all’ucraino Roman Kokoshko con 21.84 metri.

All’estremo opposto ci fu invece Leonardo Fabbri, che non ottenne misure valide e fu quindi ultimo, una delusione in apertura di quello che fu però l’anno di svolta nella carriera del pesista fiorentino. Con questo ricordo dolcissimo per Weir e decisamente più amaro per Fabbri passiamo dalla memoria all’attualità, che ora si impone grazie alla diretta Europei atletica indoor 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

EUROPEI ATLETICA INDOOR 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Europei atletica indoor 2025 in tv sarà per circa tre ore e mezza su Rai Sport in chiaro per tutti, quindi canale 58 oppure in alternativa Rai Play, che offrirà con sito e app la diretta streaming video.

EUROPEI ATLETICA INDOOR 2025: IN COPERTINA FABBRI E WEIR!

Ultimo giorno di gare e ben dodici titoli ancora da assegnare nella diretta Europei atletica indoor 2025 oggi, domenica 9 marzo. Dopo le gioie soprattutto dai salti, con citazioni d’obbligo per Andy Diaz e Mattia Furlani, ci sarà ancora tanto da divertirci in compagnia degli eventi dall’Omnisport Apeldoorn della omonima città dei Paesi Bassi. Attenzione agli orari, perché oggi sarà tutto spostato dalla sera al pomeriggio, ma soprattutto spazio ai protagonisti Azzurri che potrebbero regalare ancora tantissime gioie all’Italia in questo marzo spettacolare per l’atletica indoor, dal momento che fra un paio di settimane ci saranno i Mondiali in Cina.

Citiamo almeno tre nomi da seguire con la massima cura in ottica italiana tra le ultime finali nella diretta Europei atletica indoor 2025. Spicca in particolare il getto del peso maschile, perché Leonardo Fabbri e Zane Weir sono primo e terzo nelle liste mondiali stagionali e quindi potrebbe anche essere tutto azzurro il duello per la vittoria e la medaglia d’oro. Spazio anche alla velocità al femminile e quindi a Zaynab Dosso, che cercherà la gloria nei 60 femminili, in cui ci si gioca tutto nello spazio di pochissimi secondi.

DIRETTA EUROPEI ATLETICA INDOOR 2025: IL PROGRAMMA E LE FINALI DI OGGI

Parliamo innanzitutto delle gare che abbiamo già messo in evidenza per la diretta Europei atletica indoor 2025: la finale del getto del peso maschile sarà in apertura di sessione, cioè dalle ore 16.28, mentre i 60 metri femminili avranno la loro finale alle ore 18.37, ma in questo caso bisogna ricordare che avremo pure le semifinali, alle ore 16.05. Il programma sarà d’altronde fittissimo, come è inevitabile all’ultimo giorno di un grande evento: la prima finale in pista saranno gli 800 femminili alle ore 16.33, mentre pochi minuti dopo avrà inizio la finale del salto con l’asta maschile, in cui saranno in tanti cercare di approfittare dell’assenza di Armand Duplantis.

Ci sarà molto spazio per la resistenza: nel corso del pomeriggio infatti avremo anche gli 800 metri al maschile, con Catalin Tecuceanu possibile outsider di lusso, ma pure entrambe le finali dei 3000 metri, che per l’atletica indoor sono la gara più lunga del programma. Resistenza poi è il termine giusto anche per tutti coloro che si cimentano nelle prove multiple, come è il pentathlon femminile, gara le cui cinque specialità saranno tutte oggi, fin dal mattino in questo caso. Detto che avremo pure le finali del getto del peso e del salto in alto femminili, la diretta Europei atletica indoor 2025 avrà infine la sua conclusione con le finali delle due staffette 4×400, come da tradizione inchiostra del programma.