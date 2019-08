Diretta Europei ciclismo 2019/ Streaming video Rai: vincitore, orario e percorso

Grande appuntamento con la diretta degli Europei ciclismo 2019: oggi domenica 11 agosto infatti ad Alkmaar (Olanda) verrà assegnato il titolo europeo della categoria più importante, cioè gli uomini élite, in pratica i professionisti. Gli atleti in gara dovranno affrontare un percorso di 172,5 km sostanzialmente pianeggiante, di conseguenza tute le Nazionali hanno puntato su uomini naturalmente adatti per un tracciato di questo genere, potenti e veloci per un possibile esito allo sprint di gruppo a ranghi compatti. L’Italia deve difendere la maglia vinta l’anno scorso da Matteo Trentin a Glasgow: il campione d’Europa in carica ci ha esaltato al Tour nella tappa di Gap e sarà la seconda punta di una Nazionale che in caso di volata punterà naturalmente soprattutto su Elia Viviani, a sua volta vincitore della tappa di Nancy all’ultimo Tour de France. Di certo il gruppo del c.t. Davide Cassani sarà uno dei migliori in gara, l’Italia si candida a punto di riferimento per questi Europei ciclismo 2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GLI EUROPEI CICLISMO 2019

DIRETTA EUROPEI CICLISMO 2019: ORARI E PERCORSO

Presentando la diretta degli Europei ciclismo 2019 di Alkmaar, dobbiamo innanzitutto sottolineare che la partenza della gara in linea élite maschile è fissata per le ore 11.30, con arrivo entro le ore 16.00 di oggi pomeriggio. Il percorso infatti non sarà particolarmente lungo per i professionisti, misurando 172,5 km, con un primo tratto in linea seguito da dodici giri di un percorso che misura 11,5 km. Dal punto di vista altimetrico non c’è molto da dire, quello di Alkmaar infatti è un tracciato pianeggiante, come d’altronde era lecito aspettarsi in questa località dei Paesi Bassi. Bisognerà però fare attenzione a un tratto in pavé di poco più di un km ad ogni giro ed inoltre alle tante curve che caratterizzano il percorso di Alkmaar: sarà di conseguenza la tortuosità delle strade cittadine l’elemento che cercherà di sfruttare chi cercherà di evitare un arrivo di gruppo a ranghi compatti. Attenzione in particolare all’ultima curva, una svolta a destra collocata ad appena 300 metri dalla linea dell’arrivo. Qui sarà fondamentale trovarsi nelle prime posizioni del gruppo, un primo pezzo della vittoria si giocherà sicuramente in ingresso a questa curva.



