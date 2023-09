Diretta Europei ciclismo 2023/ Streaming video Rai: via alla gara in linea! (oggi domenica 24 settembre)

DIRETTA EUROPEI CICLISMO 2023: SI COMINCIA!

Eccoci finalmente pronti a vivere la diretta degli Europei di ciclismo 2023 da Assen e dintorni. Sicuramente da quelle parti hanno grande confidenza con le due ruote in ogni loro forma, ricordiamo che per l’Italia saranno in gara (in ordine alfabetico) Edoardo Affini, Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Luca Mozzato, Andrea Pasqualon, Matteo Sobrero, Matteo Trentin ed Elia Viviani. Il commissario tecnico Daniele Bennati ha presentato così la sua Nazionale: “È un gruppo composto da tanti elementi di esperienza, che avranno un ruolo ben definito. I punti di riferimento saranno Ganna e Trentin e gli altri forniranno il loro apporto alla causa dando il massimo delle proprie capacità: su tutti cito Viviani, che sarà con noi a coronamento della fase di transizione che sta attraversando la sua carriera.

A maggior ragione per questo motivo, Elia sarà una pedina fondamentale per noi: è un grande uomo squadra e un eccellente regista e averlo con noi sarà un vantaggio enorme”. Proprio in Olanda ci fu il capolavoro di Viviani agli Europei 2019, l’anno prima aveva vinto Trentin mentre Filippo Ganna a livello europeo può mettere sul piatto soprattutto i trionfi su pista, compreso l’oro del quartetto di quest’anno a Grenchen. Adesso però sarà la strada ad emettere i suoi verdetti: spazio alla diretta degli Europei di ciclismo 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GARA IN LINEA EUROPEI CICLISMO 2023 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv degli Europei ciclismo 2023 per l’odierna gara in linea sarà garantita in chiaro per tutti dalla Rai, in particolare su Rai Sport (canale numero 58 del telecomando) fin dalla partenza, con passaggio per le fasi finali della corsa dalle ore 15.00 su Rai Due, naturalmente canale numero 2, di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video degli Europei ciclismo 2023, offerta come sempre da Rai Play tramite sito o applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DEGLI EUROPEI CICLISMO 2023

EUROPEI CICLISMO 2023: L’ALBO D’ORO

Parlando della diretta degli Europei di ciclismo 2023, abbiamo già accennato che l’albo d’oro della gara in linea uomini élite è davvero molto azzurro. Infatti ricordiamo che i campionati continentali furono introdotti solamente nel 2016 per i professionisti, il primo anno vinse Peter Sagan e il secondo trionfò Alexander Kristoff (ma con Elia Viviani secondo), poi è iniziato il poker italiano che ci ha sempre regalato grandi emozioni. Nel 2018 a Glasgow Matteo Trentin battè in volata Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert in un ordine d’arrivo regale.

Nel 2019 in Olanda Elia Viviani fece un capolavoro vincendo per distacco, che è una rarità per un velocista; nel 2020 ecco invece uno sprint di gruppo con la gioia per Giacomo Nizzolo di vincere davanti al padrone di casa Arnaud Demare in Francia; infine a Trento nel 2021 ecco la bellissima vittoria di Sonny Colbrelli in uno sprint a due con Remco Evenepoel. La serie si è spezzata l’anno scorso con la vittoria di Fabio Jakobsen in volata a Monaco di Baviera davanti ad Arnaud Demare e Tim Merlier, ma per l’Italia sono comunque quattro ori su sette edizioni… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

EUROPEI CICLISMO 2023: LA GARA IN LINEA!

La diretta della gara in linea degli Europei di ciclismo 2023 oggi, domenica 24 settembre, sarà l’appuntamento culminante sulle strade della provincia olandese di Drenthe, dove si assegnerà il titolo di campione europeo della categoria più prestigiosa, quella dei professionisti o per essere più precisi uomini élite. L’Italia può vantare una tradizione fenomenale agli Europei, dato che gli Azzurri hanno vinto addirittura quattro delle ultime cinque edizioni con Matteo Trentin nel 2018, Elia Viviani nel 2019, poi ancora nel 2020 con Giacomo Nizzolo ed infine nel 2021 con il capolavoro di Sonny Colbrelli a Trento, prima del successo dell’olandese Fabio Jakobsen l’anno scorso a Monaco di Baviera. Un anno fa era un percorso perfetto per velocisti, stavolta sarà quasi tutta pianura ma con insidie nel finale (vedremo meglio presentando il percorso) che potrebbero regalare maggiore imprevedibilità alla diretta degli Europei di ciclismo 2023.

Il c.t. Daniele Bennati ha scelto una Nazionale nella quale Elia Viviani potrebbe essere la carta per una volata classica, Matteo Trentin sarà il capitano dall’alto delle sue qualità ed esperienza, ma forse la vera carta su cui puntare potrebbe essere Filippo Ganna, con la sua potenza che sarà una dote preziosa sia un finale di questo genere e con l’esperienza accumulata con tre secondi posti in volata alla recente Vuelta. L’olimpionico ha pure rinunciato alla cronometro per puntare tutto sulla gara in linea di oggi. La concorrenza sarà affollata, da Wout Van Aert a Mads Pedersen e Christophe Laporte tanto per fare qualche nome, ma l’Italia ha le capacità per cercare di tornare regina d’Europa. Non ci dilunghiamo oltre, andiamo a scoprire tutto ciò che serve per seguire al meglio la diretta degli Europei di ciclismo 2023 per la gara in linea.

DIRETTA EUROPEI CICLISMO 2023: PERCORSO E ORARIO GARA IN LINEA

Per presentare al meglio la diretta degli Europei ciclismo 2023, andiamo naturalmente a descrivere il percorso della gara in linea. La partenza sarà alle ore 12.15 da Assen, località celeberrima per le due ruote a motore, si affronterà una prima parte in linea e poi ci saranno sei giri del circuito del Col du VAM (o VAM-berg), ognuno dei quali misura 13,8 km e quindi saranno gli ultimi 82,8 chilometri su un totale di 199,8 km che comporranno il percorso della gara in linea degli Europei di ciclismo 2023.

Globalmente sarà un tracciato piuttosto semplice, a cominciare dalla prima parte in linea che sarà completamente pianeggiante. Naturalmente sarà decisivo poi il circuito finale, anch’esso quasi completamente senza asperità, salvo due brevissimi strappi con pendenze però impegnative e soprattutto collocati entrambi negli ultimi 1200 metri prima dell’arrivo: il primo avrà anche un tratto in pavé mentre in cima al secondo sarà posto il traguardo. Certamente sarebbe esagerato parlare di arrivo in salita, ma potrebbe essere un elemento intrigante per animare la diretta degli Europei ciclismo 2023.











