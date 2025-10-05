Diretta Europei ciclismo 2025 gara in linea streaming video Rai 2: orario, percorso e vincitore con un cast stellare (oggi domenica 5 ottobre)

DIRETTA EUROPEI CICLISMO 2025: VIA ALLA GARA IN LINEA

Pochi minuti alla partenza della diretta Europei ciclismo 2025, il titolo continentale manca a tutti i tre fenomeni che oggi sono i grandi favoriti sulle strade dell’Ardeche. Vuoi per la collocazione in calendario, vuoi per i percorsi spesso più semplici, quasi sempre gli Europei sono stati affare o per specialisti puri delle corse di un giorno o per velocisti: il solo Remco Evenepoel fu argento nel 2021 a Trento, battuto però in uno sprint a due dal nostro Sonny Colbrelli. Solamente dal 2016 si disputa la gara élite, l’albo d’oro è aperto da Peter Sagan e vede l’Italia al comando con ben quattro ori.

Prima di Colbrelli, avevamo avuto le vittorie di Matteo Trentin nel 2018, Elia Viviani nel 2019 e Giacomo Nizzolo nel 2020, le edizioni più recenti sono state vinte invece da Fabio Jaobsen, Christophe Laporte e Tim Merlier, due su tre sono dunque stati decisi da volate di gruppo a ranghi compatti, scenario che invece sarà certamente impossibile da ripetere oggi nella diretta Europei ciclismo 2025, che esalterà ben altro genere di corridori! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

EUROPEI CICLISMO 2025: EVENEPOEL E VINGEGAARD SFIDANO POGACAR

Ad una sola settimana di distanza dai Mondiali, eccoci pronti a vivere la diretta Europei ciclismo 2025 e oggi, domenica 5 ottobre, si annuncia una sfida stellare nella gara in linea, grazie a un cast di livello fenomenale che si darà battaglia in Francia, sulle strade molto impegnative del dipartimento dell’Ardeche.

Infatti saranno presenti Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, reduci dal meraviglioso duello a Kigali chiuso con il secondo Mondiale consecutivo per lo sloveno, ma in aggiunta questa volta ci sarà anche Jonas Vingegaard, che andrà quindi a completare il trio dei corridori che naturalmente sono i più forti su questo genere di percorsi.

C’è curiosità perché il danese è molto meno avvezzo a disputare le grandi corse di un giorno, forse anche per questo motivo Vingegaard ha deciso di puntare su una sola delle due, lasciando il viaggio in Ruanda solo ai suoi grandi rivali. Evenepoel si è preso due ori a cronometro e un argento in linea nello spazio di dieci giorni, per cui è in forma straordinaria, però nelle corse in linea il punto di riferimento è sempre Pogacar.

Il titolo europeo è uno dei pochi che manca allo sloveno, che cercherà di colmare la lacuna in questa diretta Europei ciclismo 2025 nei quali l’Italia schiererà una buonissima squadra composta da Alberto Bettiol, Marco Frigo, Gianmarco Garofoli, Christian Scaroni e Diego Ulissi, consapevoli però che non abbiamo la punta teoricamente in grado di lottare con i fenomeni e quindi (se possibile) bisognerà inventarsi qualcosa a sorpresa.

EUROPEI CICLISMO 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, COME SEGUIRE LA GARA IN LINEA

La diretta Europei ciclismo 2025 in tv sarà praticamente sulla Rai per la gara in linea: prima su Rai Sport HD (canale 58) da mezzogiorno, poi su Rai Due dalle ore 14.00. Gli Europei di ciclismo 2025 saranno quindi visibili anche in diretta streaming video con sito o app di Rai Play, gli abbonati avranno però a disposizione anche Eurosport o lo streaming di Discovery +.

DIRETTA EUROPEI CICLISMO 2025 RAI PLAY

DIRETTA EUROPEI CICLISMO 2025: ORARI E PERCORSO, CI SONO TANTE SALITE

Naturalmente, la presenza dei tre campioni per eccellenza dei grandi giri indica che il percorso della diretta Europei ciclismo 2025 sarà molto impegnativo. Il tracciato misurerà 202,5 km, sarà quindi più breve rispetto ai Mondiali, ma l’altimetria sarà davvero movimentata. La partenza sarà da Privas alle ore 11.45 e nella prima parte della corsa ci sarà la salita del Col du Moulin à Vent, poi si entrerà in un primo circuito da ripetere tre volte, nel quale avremo la salita di Saint-Romain-de-Lerps, con i suoi 7 km al 7,2% medio e punte oltre il 10%, più il muro di Côte de Val d’Enfer.

Il tratto finale del percorso nella diretta Europei ciclismo 2025 sarà formato da un altro circuito da ripetere tre volte. Non ci sarà più l’ascesa più lunga, ma anche questo nuovo anello comprenderà la Côte de Val d’Enfer, che con i suoi 1600 metri al 9,7% farà male a tanti, anche perché in aggiunta avremo anche lo strappo della Montée de Costebelle. Il sesto e ultimo passaggio sulla Côte de Val d’Enfer sarà appena a poco più di 5 km dall’arrivo di Guilherand-Granges, dove sicuramente il vincitore sarà un nome di assoluto livello tecnico, ragionevolmente uno dei tre tenori: chi di loro?