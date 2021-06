Diretta Europei ginnastica ritmica 2021/ Streaming video Rai: finali all-around

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2021: ITALIA AMBIZIOSA!

Oggi, sabato 12 giugno, entra decisamente nel vivo la diretta degli Europei di ginnastica ritmica 2021 che sono in corso di svolgimento nella città bulgara di Varna. Terminate ieri le fasi di qualificazione, oggi naturalmente ci sarà spazio per le finali, anzi per i due appuntamenti più attesi, dal momento che si assegnano i titoli all-around (concorso generale) sia a livello individuale sia a squadre, con le nostre Farfalle azzurre che sono sicuramente uno dei principali punti di riferimento della ginnastica ritmica internazionale.

L’Italia cova dunque legittime ambizioni di fare bene, riannodando il discorso con quanto già le nostre ragazze avevano fatto vedere prima della pandemia di Coronavirus, ad esmpio l’argento nell’all-around nel 2018. Tutto questo ricordando che le Nazionali più forti al mondo sono praticamente tutte del Vecchio Continente, per cui gli Europei di ginnastica ritmica valgono di fatto come un Mondiale – o come le Olimpiadi, potremmo dire, a meno di due mesi dall’appuntamento di Tokyo. Varna è dunque la prova generale, a maggior ragione nell’all-around dal momento che le gare ai singoli attrezzi non si disputano alle Olimpiadi: ne vedremo delle belle…

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE FINALI

Possiamo ricordare che durante il giorno vi saranno delle finestre per seguire in diretta tv gli Europei di ginnastica ritmica 2021 nelle loro fasi salienti di questa giornata dedicata alle finali: l’appuntamento sarà in chiaro per tutti sul canale numero 57, dunque Rai Sport + HD, di conseguenza sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Rai Play. Una copertura completa sarà poi garantita in streaming tramite il servizio di Eurovisione sul sito eurovisionsports.tv/europeangymnastics/ CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2021: IL PROGRAMMA DI OGGI

Per presentare quello che ci attenderà nelle prossime ore nella diretta degli Europei di ginnastica ritmica 2021 in corso di svolgimento a Varna, in Bulgaria, dobbiamo naturalmente indicare il programma della giornata di oggi, sabato 12 giugno 2021. Già alle ore 9.00 avrà inizio la finale all-around a 24 delle individualiste, che da calendario terminerà alle ore 14.05 e designerà la ginnasta campionessa d’Europa appunto a livello individuale.

Purtroppo per l’Italia ci sarà in gara la sola Sofia Raffaeli, 17 anni, perché la nostra ginnasta di punta Alexandra Agiurgiuculese ha deluso nelle qualificazioni, non andando oltre il 27° posto, fuori dunque dalle migliori 24. Si passerà poi alla gara a squadre, sempre per quanto riguarda il titolo all-around: la finale che designerà la Nazionale campionessa nel concorso generale agli Europei di ginnastica ritmica 2021 avrà inizio alle ore 15.30 ed è previsto che abbia termine entro le ore 18.40, con le Farfalle che naturalmente cercheranno di stupire ancora una volta, tenendo altissimo il nome dell’Italia come sempre fanno.

