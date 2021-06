Diretta Europei ginnastica ritmica 2021/ Streaming video Rai: finali specialità

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2021: ALTRO GIORNO DI FINALI

Gran finale per la diretta degli Europei di ginnastica ritmica 2021 oggi, domenica 13 giugno, che è infatti l’ultima giornata delle gare di Varna, in Bulgaria. Dopo le fasi di qualificazione, già da ieri c’è stato spazio per le finali che hanno assegnato i titoli all-around sia a livello individuale sia a squadre, con una meravigliosa medaglia d’argento per le Farfalle azzurre, Italia alle spalle solo dell’inarrivabile Russia.

Oggi invece sarà la volta di tutte le varie finali di specialità, anche in questo caso sia individuali sia a squadre, con ambizioni ancora una volta soprattutto nella competizione d’insieme, dove le nostre Farfalle puntano ad altri grandi risultati sia con clavette e cerchi sia con le cinque palle. Verso le Olimpiadi di Tokyo, che ormai sono davvero vicine, dobbiamo ricordare che ai Giochi non sono previste le gare nelle singole specialità, ma comunque di tratta di un test importante, anche perché ovviamente il concorso generale è di fatto una somma delle singole parti. Speriamo allora che da Varna arrivino ancora soddisfazioni per chiudere al meglio la diretta degli Europei 2021 di ginnastica ritmica…

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE FINALI

Possiamo ricordare che durante il giorno vi saranno delle finestre per seguire in diretta tv gli Europei di ginnastica ritmica 2021 nelle loro fasi salienti di questa giornata dedicata alle finali: l’appuntamento sarà in chiaro per tutti sul canale numero 57, dunque Rai Sport + HD, di conseguenza sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Rai Play. Una copertura completa sarà poi garantita in streaming tramite il servizio di Eurovisione sul sito eurovisionsports.tv/europeangymnastics/ CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2021: IL PROGRAMMA DI OGGI

Per presentare quello che ci attenderà nelle prossime ore, cioè in questa ultima giornata per la diretta degli Europei di ginnastica ritmica 2021 in corso di svolgimento a Varna, in Bulgaria, eccovi il calendario degli appuntamenti di oggi, domenica 13 giugno 2021. Già alle ore 9.00 italiane (le 10.00 locali) avranno inizio le finali individuali di specialità con cerchio e palla, seguite alle ore 10.10 da quelle con clavette e nastro.

Dopo le cerimonie di premiazione per questi primi eventi, vivremo invece le due finali di specialità a squadre, entrambe con l’Italia presente e con legittime ambizioni di podio: alle ore 12.00 prenderà infatti il via la finale della gara con le cinque palle, mentre alle ore 12.45 ecco la finale dell’evento con clavette e cerchi. La Russia punta a fare incetta di ori, l’Italia sarà tra le sue prime rivali o per lo meno tra le candidate più accreditate per il podio. Ricordiamo che in tutte queste finali saranno otto le ginnaste oppure le squadre partecipanti.

