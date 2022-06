Diretta Europei ginnastica ritmica 2022/ Streaming video Rai: finali di specialità

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2022: L’ITALIA PUNTA SU SOFIA RAFFAELI

Gran finale per la diretta degli Europei di ginnastica ritmica 2022 oggi, domenica 19 giugno, che è infatti l’ultima giornata delle gare di Tel Aviv, in Israele. Dopo le fasi di qualificazione, già ieri c’è stato spazio per le finali che hanno assegnato i titoli all-around sia a livello individuale sia a squadre, con un bilancio agrodolce per l’Italia: nel concorso generale individuale infatti Sofia Raffaeli si è fermata al quarto posto, deludente per uno straordinario talento quale questa ragazza è, mentre nella gara a squadre le Farfalle sono state seconde e d’argento, ma con qualche rimpianto per una giuria forse “casalinga” che ha agevolato la vittoria di Israele davanti all’Italia.

Oggi invece sarà la volta di tutte le varie finali di specialità, anche in questo caso sia individuali sia a squadre, con ambizioni ancora una volta molto alte, in particolare di nuovo grazie a Sofia Raffaeli nelle competizioni individuali e naturalmente con la squadra delle Farfalle azzurre nella competizione d’insieme, dove le nostre Farfalle puntano ad altri grandi risultati sia con i cinque cerchi sia con tre nastri e due palle. Dopo le Olimpiadi di Tokyo che videro l’Italia medaglia di bronzo, dobbiamo ricordare che ai Giochi non sono previste le gare nelle singole specialità, che però agli Europei (e anche ai Mondiali) assegnano tante prestigiose medaglie. Speriamo allora che da Tel Aviv arrivino ancora soddisfazioni per chiudere al meglio la diretta degli Europei 2022 di ginnastica ritmica…

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2022 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE FINALI

Possiamo ricordare che durante il giorno vi saranno delle finestre per seguire in diretta tv gli Europei di ginnastica ritmica 2022 da Tel Aviv nelle loro fasi salienti di questa giornata dedicata alle finali di specialità: l’appuntamento sarà in chiaro per tutti sul canale numero 58, dunque Rai Sport + HD, di conseguenza sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2022 IN STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2022: IL PROGRAMMA DI OGGI

Per presentare quello che ci attenderà nelle prossime ore, cioè in questa ultima giornata per la diretta degli Europei di ginnastica ritmica 2022 in corso di svolgimento a Tel Aviv, in Israele, eccovi il calendario degli appuntamenti di oggi, domenica 19 giugno 2021. Già alle ore 9.00 italiane (le 10.00 locali) avranno inizio le finali individuali di specialità con cerchio e palla, seguite alle ore 10.15 da quelle con clavette e nastro. Al cerchio avremo Sofia Raffaeli che si è qualificata con il miglior punteggio, alla palla eccoci nuovo Raffaeli con il secondo punteggio di qualificazione e anche Milena Baldassarri sesta, alle clavette ecco per la terza volta Sofia Raffaeli che nelle qualificazioni è stata quarta, saremo assenti solamente al nastro.

Dopo le cerimonie di premiazione per questi primi eventi, vivremo invece le due finali di specialità a squadre, entrambe con l’Italia presente e con legittime ambizioni di podio: alle ore 12.00 prenderà infatti il via la finale della gara con i cinque cerchi, mentre alle ore 12.55 ecco la finale dell’evento con tre nastri e due palle. L’assenza della Russia (e anche della Bielorussia) sicuramente agevola le avversarie, ma l’Italia è molto forte sia a livello individuale sia a squadre e può certamente farci sognare anche oggi.











