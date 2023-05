Diretta Europei ginnastica ritmica 2023/ Streaming video Rai: bis d’oro per Raffaeli!

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2023: ALTRO ORO PER SOFIA RAFFAELI!

Altra, straordinaria medaglia d’oro per Sofia Raffaeli: anche nelle clavette la Formica Atomica si conferma, e centra il gradino più alto del podio agli Europei ginnastica ritmica 2023. A Baku la Raffaeli incanta: chiude il suo esercizio con il punteggio di 33.000, mettendosi alle spalle Boryana Kaleyn che era la rivale più accreditata per strappare il titolo alla nostra atleta. Invece la Kaleyn ha terminato con 32.450, conquistando la medaglia d’argento.

Diretta/ Lecce Spezia (risultato 0-0) streaming video tv: Esposito impreciso

Il bronzo è andato a Ekaterina Vedeneeva, la sorpresa di questa finale alle clavette (31.700); niente da fare per Alexandra Argiugiuculese, che ha commesso qualche errore di troppo nel suo esercizio ed è giunta ottava e ultima. Il programma degli Europei ginnastica ritmica 2023 prosegue ora con la finale del nastro: a Baku avremo in pedana Milena Baldassarri, vedremo se continuerà questa grande domenica italiana che chiude la kermesse continentale in Azerbaijan. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: in fuga sono in 17

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2023 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE FINALI

Possiamo ricordare che durante il giorno vi saranno delle finestre per seguire in diretta tv gli Europei di ginnastica ritmica 2023 da Baku nelle loro fasi salienti di questa giornata dedicata alle finali di specialità: l’appuntamento sarà in chiaro per tutti sul canale numero 58, dunque Rai Sport + HD, di conseguenza sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2023 IN STREAMING VIDEO RAI PLAY

Diretta/ Cagliari Verona Primavera (risultato finale 3-3): Hellas beffata al 96'!

EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2023: SOFIA RAFFAELI ORO NELLA PALLA!

Una straordinaria Sofia Raffaeli conquista la medaglia d’oro agli Europei ginnastica ritmica 2023. Nella palla, l’azzurra si è ancora una volta superata: il suo esercizio l’ha vista chiudere con 33,650, migliorando di oltre mezzo punto rispetto al risultato della qualifica. La Raffaeli ha messo alle spalle Stiliana Nikolova che ha ottenuto un 33.350, poi Zohra Aghamirova con 32.850. Possiamo dunque certificare il primo oro per Sofia Raffaeli qui a Baku, negli Europei ginnastica ritmica 2023: giusto così perché questo titolo continentale va a premiare una grandissima atleta.

Subito dopo la Raffaeli è tornata in pedana per affrontare la finale alle clavette, nella quale è impegnata anche Alexandra Agiurgiuculese; quest’ultima ha ottenuto un 26.400 che naturalmente la tiene fuori dal podio e dalle posizioni più interessanti, con parecchie imperfezioni. Vedremo come se la caverà Sofia che, ricordiamo, a questa finale si è qualificata con il quarto miglior punteggio e dunque può sperare di catturare un’altra medaglia… (agg. di Claudio Franceschini)

EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2023: ULTIMA GIORNATA!

Gran finale per la diretta degli Europei di ginnastica ritmica 2023 oggi, domenica 21 maggio, che è infatti l’ultima giornata delle gare di Baku, la capitale dell’Azerbaigian. Dopo le fasi di qualificazione, già ieri c’è stato spazio per le finali che hanno assegnato i titoli all-around sia a livello individuale sia a squadre. L’Italia della ginnastica ritmica può essere protagonista ovunque, grazie a un talento straordinario quale è Sofia Raffaeli a livello individuale, oltre che naturalmente la squadra delle Farfalle, che alle Olimpiadi di Tokyo conquistarono la medaglia di bronzo.

Oggi invece sarà la volta di tutte le varie finali di specialità, anche in questo caso sia individuali sia a squadre, con ambizioni ancora una volta molto alte. Dopo mesi difficili nei quali purtroppo si è parlato della ginnastica ritmica solamente per le note vicende giudiziarie, torniamo a mettere in primo piano l’aspetto sportivo, con la grande chiusura degli Europei e poi il mirino che sarà rivolto ai Mondiali, in programma fra tre mesi a Valencia e prova generale per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Speriamo allora che da Baku arrivino ancora soddisfazioni per chiudere al meglio la diretta degli Europei 2023 di ginnastica ritmica…

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2023: IL PROGRAMMA DI OGGI

Per presentare quello che ci attenderà nelle prossime ore, cioè in questa ultima giornata per la diretta degli Europei di ginnastica ritmica 2023 in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaigian, eccovi il calendario degli appuntamenti di oggi, domenica 21 maggio 2023, con ben quattro titoli da assegnare fra gare individuali e gare a squadre suddivise nelle singole specialità. Già alle ore 10.10 italiane (le 12.10 locali) avranno inizio le finali individuali di specialità con cerchio e palla, seguite alle ore 11.25 da quelle con clavette e nastro.

Dopo le cerimonie di premiazione per questi primi eventi, vivremo invece le due finali di specialità a squadre, entrambe con l’Italia che naturalmente coltiva legittime ambizioni di podio: alle ore 14.30 prenderà infatti il via la finale della gara con i cinque cerchi, mentre alle ore 15.30 ecco la finale dell’evento con tre nastri e due palle. L’assenza della Russia (e anche della Bielorussia) sicuramente agevola le avversarie, ma l’Italia è molto forte sia a livello individuale sia a squadre e può certamente farci sognare anche oggi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA