Diretta Europei ginnastica ritmica 2023/ Streaming video Rai: programma 20 maggio

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2023: TOCCA A SOFIA RAFFAELI!

La diretta degli Europei ginnastica ritmica 2023 ci conduce, sabato 20 maggio, alla prima delle due giornate conclusive in cui verranno finalmente assegnati i titoli seniores: siamo a Baku, capitale dell’Azerbaijan, e la rassegna continentale fa da ideale trampolino e preparazione al grande appuntamento della stagione, che saranno ovviamente i Mondiali di Valencia in programma fra tre mesi. Non che la diretta degli Europei ginnastica ritmica 2023 vadano snobbati, anzi: sarà un grande fine settimana con le Farfalle protagoniste, a caccia di altri titoli.

Noi chiaramente aspettiamo soprattutto il grande nome: quello di Sofia Raffaeli, che si è laureata campionessa del mondo nel concorso all around e dunque sarà la leader della nostra squadra, ma si cimenterà anche e soprattutto nelle prove individuali per provare a riempire ancor più la sua bacheca personale. Aspettando ora la diretta degli Europei ginnastica ritmica 2023, facciamo chiarezza sul programma di questo sabato che ci attende sulle pedane di Baku, sperando appunto che l’Italia possa risplendere come merita.

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv degli Europei ginnastica ritmica 2023 sarà fornita da Rai Sport: al momento non ci sono ancora indicazioni precise circa l’esatta copertura della giornata di sabato, è verosimile comunque che la televisione di stato si sintonizzerà sulle gare non integralmente ma “a spot”, dedicando in particolar modo visibilità all’evento nel pomeriggio. Come sempre si potrà assistere a questa manifestazione anche tramite il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play o installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEGLI EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2023 SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2023: IL PROGRAMMA

La diretta degli Europei ginnastica ritmica 2023 prevede sabato 20 maggio soltanto due concorsi: sappiamo ovviamente che le prove sono lunghe, e infatti avremo una sessione che scatterà la mattina (alle ore 10:10, secondo il nostro fuso orario) ma ci accompagnerà all’incirca fino alle 16:20. Qui avremo la finale all around individuale: è la gara di Sofia Raffaeli, come già detto campionessa mondiale in carica e adesso a caccia di un titolo europeo che ancora le manca in questa specialità.

Terminato questo concorso, avremo poi in pedana le Farfalle: la nostra nazionale di ginnastica ritmica, a partire dalle ore 17:00 e fin verso le 20:30 (dunque sarà un’intera giornata dedicata a questa manifestazione) sarà impegnata nella competizione generale, anche qui provando a salire sul podio come del resto era successo anche alle Olimpiadi. Siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà nella diretta degli Europei ginnastica ritmica 2023 a Baku, si tratta di aspettare qualche ora…

