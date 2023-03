Diretta Europei indoor atletica 2023/ Streaming video Rai: orari e programma 5 marzo

DIRETTA EUROPEI INDOOR ATLETICA 2023: L’ULTIMA GIORNATA!

Scatta alle ore 8:00 di domenica 5 marzo l’ultima giornata degli Europei indoor atletica 2023: siamo ovviamente a Istanbul e giunge così al termine una kermesse che è rimasta in dubbio sino all’ultimo a causa del violentissimo terremoto che ha colpito la Turchia, ma che alla fine si è svolta regolarmente. L’ultima giornata naturalmente ci consegnerà anche gli ultimi titoli: tra questi ne spiccano alcuni tra gli altri, e sarà interessante vedere se gli italiani sapranno farsi valere dopo essersi preparati pochi giorni fa, quando ad Ancona sono andati in scena gli Assoluti Nazionali.

Italia che spera in questa domenica dedicata alla diretta degli Europei indoor atletica 2023: il programma partirà come detto di prima mattina con i 60 ostacoli dell’eptathlon, e oggi a completare le sue fatiche sarà Dario Dester che di questa specialità (così come del decathlon) è primatista nazionale, con la speranza di salire sul podio. Ora mentre aspettiamo vediamo quale sia il programma di domenica 5 marzo agli Europei indoor atletica 2023.

DIRETTA EUROPEI INDOOR ATLETICA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv della terza giornata agli Europei indoor atletica 2023 si divide: la sessione della mattina, quindi a partire dalle ore 8:00 e fino alle 11:40, sarà su Rai Sport + HD al canale 58 del telecomando, mentre dalle ore 17:00 alle 19:05 ci si sposterà su Rai Due. In ogni caso sarà un appuntamento in chiaro per tutti, ricordando che il servizio di diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) sarà garantito integralmente su RaiPlay e per accedervi potrete anche visitare liberamente il relativo sito oppure installare l’app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEGLI EUROPEI INDOOR ATLETICA 2023 SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI INDOOR ATLETICA 2023 : SITUAZIONE E CONTESTO

Eccoci allora al calendario dell’ultima giornata agli Europei indoor atletica 2023. Dester sarà impegnato nei 60 ostacoli di prima mattina, poi avrà alle 9:08 il salto con l’asta e ancora i 1000 metri nei quali gareggerà già nel pomeriggio (ore 17:40) e che saranno la sua ultima gara. Soprattutto, attenzione perché alle 8:20 scatterà il salto in alto femminile nel quale la nostra Elena Vallortigara andrà a caccia di gloria, nel lungo maschile invece la speranza, a partire da qualche minuto prima (8:12 secondo il programma ufficiale) è quella di vedere Mattia Furlani.

Avremo poi le semifinali dei 60 ostacoli maschili e femminili, e quindi ci lanciamo verso il pomeriggio. Qui, la prima finale in programma è quella del salto in alto maschile: Gianmarco Tamberi come sappiamo ha dato forfait ma Stefano Sottile, che è stato campione nazionale ad Ancona, e Marco Fassinotti sono delle belle speranze. La finale del salto con l’asta maschile inizierà alle ore 17:18 e potrebbe esserci Claudio Stecchi; alle ore 17:50 occhio invece a Larissa Iapichino nella finale del salto in lungo femminile, è una delle atlete che potrebbero facilmente arrivare a medaglia.











